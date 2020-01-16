В екатеринбургском аэропорту Кольцово открылись курилки

Всего открылось четыре места для курения – по два в каждом из терминалов аэропорта. Комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах «Изумруд» и «Топаз».

Места для курения соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Они оборудованы вытяжной системой и дверями, которые препятствуют проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, сообщает пресс-служба аэропорта.

Открытие мест для курения в Кольцово стало возможным после вступления в силу изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающих возможность установки подобного оборудования в аэропортах. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2019 года.

В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково курилки появятся в ближайшее время. В аэропорту Жуковский вопрос с размещением курительных комнат будет решаться в ходе реконструкции, которая запланирована на 2020-2021 годы.