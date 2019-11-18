В Германии приняли закон об обязательной вакцинации от кори

Парламент Германии проголосовал за принятие закона «о защите от кори». Теперь все родители перед зачислением детей в школу или детский сад должны будут предоставить доказательства того, что их ребенок получил две прививки от вирусной инфекции. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 95% населения земли необходима двойная доза вакцины для стойкости иммунитета.

Медицинский персонал, учителя, работники детских садов и общественных учреждений также должны быть вакцинированы в соответствии с этим законом. Отказ от прививки грозит штрафом до 2500 € (176 тысяч рублей). Закон вступит в силу в марте 2020 года.