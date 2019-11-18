В Германии приняли закон об обязательной вакцинации от кори

Парламент Германии проголосовал за принятие закона «о защите от кори». Теперь все родители перед зачислением детей в школу или детский сад должны будут предоставить доказательства того, что их ребенок получил две прививки от вирусной инфекции. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 95% населения земли необходима двойная доза вакцины для стойкости иммунитета.
Медицинский персонал, учителя, работники детских садов и общественных учреждений также должны быть вакцинированы в соответствии с этим законом. Отказ от прививки грозит штрафом до 2500 € (176 тысяч рублей). Закон вступит в силу в марте 2020 года.
Корь — инфекционное вирусное заболевание с очень высокой степенью заразности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году от неё погибло около 110 тысяч человек, из которых 92 тысячи — дети младше 5 лет.
По данным Министерства здравоохранения, в Германии был зарегистрирован 501 случай заболевания корью в период с января по середину октября 2019 года. Одной из причин роста заболеваемости корью является отказ от прививок по различным причинам. Антипрививочники оспаривают эффективность, безопасность и правомерность вакцинации. В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.