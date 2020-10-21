В голове человека обнаружили новый орган

Ранее неизвестные слюнные железы были случайно идентифицированы врачами в Нидерландах, которые обследовали пациентов с раком простаты с помощью расширенного типа сканирования, называемого PSMA PET/CT. В сочетании с инъекциями радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент выявляет опухоли в организме.
Они заметили слюнные железы там, где их, как считалось, не должно быть — в глубине носоглотки за трубным валиком. Остальные три известные слюнные железы были на своих местах.
Слюнные железы производят слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее выделяют три основных набора желез, известных как околоушные, подчелюстные и подъязычные. В человеческом организме есть еще около тысячи мелких слюнных желез. Они размещаются по всей полости рта и в пищеварительном тракте, но они, как правило, слишком малы, чтобы их можно было увидеть без микроскопа.
Новое открытие, сделанное командой Фогеля, намного масштабнее и демонстрирует то, что, похоже, представляет собой четвертый набор основных слюнных желез, расположенных за носом и над небом, недалеко от центра головы человека.
Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.
Исследователи попытались ответить на закономерный вопрос: почему эти структуры до сих пор не были идентифицированы. По их словам, железы находятся в труднодоступном анатомическом месте под основанием черепа, что затрудняет их эндоскопическое различение. Кроме того, новейшие методы PSMA PET/CT помогают обнаруживать структуры, выходящие за рамки визуализации таких технологий, как УЗИ, КТ и МРТ.
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