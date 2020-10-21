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Человек

В голове человека обнаружили новый орган

National Geographic Россия
21 октября 2020
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Фото: Netherlands Cancer Institute
Обнаруженные слюнные железы на протяжении веков каким-то образом ускользали от наблюдений.

Ранее неизвестные слюнные железы были случайно идентифицированы врачами в Нидерландах, которые обследовали пациентов с раком простаты с помощью расширенного типа сканирования, называемого PSMA PET/CT. В сочетании с инъекциями радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент выявляет опухоли в организме.

Они заметили слюнные железы там, где их, как считалось, не должно быть — в глубине носоглотки за трубным валиком. Остальные три известные слюнные железы были на своих местах.

«Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это», — Воутер Фогель, онколог-радиолог из Нидерландского института рака.

Слюнные железы производят слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее выделяют три основных набора желез, известных как околоушные, подчелюстные и подъязычные. В человеческом организме есть еще около тысячи мелких слюнных желез. Они размещаются по всей полости рта и в пищеварительном тракте, но они, как правило, слишком малы, чтобы их можно было увидеть без микроскопа.

Новое открытие, сделанное командой Фогеля, намного масштабнее и демонстрирует то, что, похоже, представляет собой четвертый набор основных слюнных желез, расположенных за носом и над небом, недалеко от центра головы человека.

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез. Мы назвали их трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком», — Маттис Валстар, ведущий автор исследования.

Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.

Исследователи попытались ответить на закономерный вопрос: почему эти структуры до сих пор не были идентифицированы. По их словам, железы находятся в труднодоступном анатомическом месте под основанием черепа, что затрудняет их эндоскопическое различение. Кроме того, новейшие методы PSMA PET/CT помогают обнаруживать структуры, выходящие за рамки визуализации таких технологий, как УЗИ, КТ и МРТ.

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