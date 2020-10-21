В голове человека обнаружили новый орган

Ранее неизвестные слюнные железы были случайно идентифицированы врачами в Нидерландах, которые обследовали пациентов с раком простаты с помощью расширенного типа сканирования, называемого PSMA PET/CT. В сочетании с инъекциями радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент выявляет опухоли в организме.

Они заметили слюнные железы там, где их, как считалось, не должно быть — в глубине носоглотки за трубным валиком. Остальные три известные слюнные железы были на своих местах.