В Ираке родился мальчик с тремя пенисами: уникальная аномалия

В 2020 году иракская семья обратилась в больницу Дахук на севере страны с просьбой осмотреть их трехмесячного сына. Его половой орган выглядел странно, и родители решили, что речь идет об опухоли мошонки. Диагноз оказался сенсационным: у мальчика была обнаружена трифаллия (Triphallia), или три пениса.

Функциональным был только один; другой был прикреплен к корню основного, а третий располагался ниже мошонки. Дополнительные органы были сформированы слабо и не имели уретры. Их удалили хирургическим путем. Спустя год было проведено новое обследование, показавшее, что теперь с ребенком все в порядке. Причина такого отклонения не установлена: гипотезы о наличии мутаций в семье или о приеме матерью наркотиков во время беременности не подтвердились.

Врачи подчеркивают, что наличие дополнительных пенисов встречается приблизительно один раз на 5-6 миллионов рождений, но во всех случаях речь идет о дифалии: втором лишнем органе.