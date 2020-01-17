В Китае второй человек скончался от нового коронавируса

Как сообщает The Guardian со ссылкой на The Reuters и AFP, 69-летний мужчина был госпитализирован с нарушением функции почек и серьезными повреждениеми многих органов. Он скончался 15 января. Первым погибшим стал мужчина из Уханя в возрасте 61 года, который скончался 9 января от пневмонии после подтвержденного положительного теста на новый тип вируса.

В четверг первый случай нового заболевания был отмечен в Японии, но пораженный вирусом прибыл на территорию страны из Китая. Также болезнь перенесла китайская туристка, прилетевшая на отдых в Таиланд. В аэропортах Гонконга и Сингапура введены меры санитарного контроля: пассажиров из Уханя с повышенной температурой отправляют в карантин.

Вчера комиссия по здоровью в городе Ухань заявила, что 12 пораженных вирусом человек уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что не исключено, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в Ухани, передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

В конце декабря в городе Ухань провинции Хубэй была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Вирусом заразились 59 человек, один из которых скончался. Многие пациенты работали на местном рынке морепродуктов, который был признан центром вспышки заболевания и закрыт. Погибший покупал на этом рынке продукты.

Течение болезни напоминает тяжелый острый респираторный синдром (SARS): атипичную пневмонию, получившую имя «пурпурная смерть». Вирус появился в Китае в 2002 году (предполагаемым источником вируса могли стать циветты – звери из семейства виверровых, которых в Китае традиционно употребляли в пищу) и регистрировался до июня 2003 года. За это время было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусная вспышка в Ухане выглядит менее опасной.