В Китае выявлен первый случай заболевания человека птичьим гриппом H10N3

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) сообщила во вторник о том, что у 41-летнего мужчины в восточной провинции Китая Цзянсу было подтверждено заражение птичьим гриппом H10N3. Это первый в истории выявленный случай заражения этим штаммом у человека.

Мужчина, житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры и других симптомов респираторного заболевания, говорится в заявлении NHC.

28 мая ему был поставлен диагноз «птичий грипп H10N3». Однако о том, как он мог заразиться этим вирусом, не сообщается. Отмечается, что мужчина находится в стабильном состоянии и близок к выписке из больницы. Медики наблюдали за людьми, с которыми он контактировал, но не выявили других случаев заражения птичьим гриппом.