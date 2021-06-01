В Китае выявлен первый случай заболевания человека птичьим гриппом H10N3

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) сообщила во вторник о том, что у 41-летнего мужчины в восточной провинции Китая Цзянсу было подтверждено заражение птичьим гриппом H10N3. Это первый в истории выявленный случай заражения этим штаммом у человека.
Мужчина, житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры и других симптомов респираторного заболевания, говорится в заявлении NHC.
28 мая ему был поставлен диагноз «птичий грипп H10N3». Однако о том, как он мог заразиться этим вирусом, не сообщается. Отмечается, что мужчина находится в стабильном состоянии и близок к выписке из больницы. Медики наблюдали за людьми, с которыми он контактировал, но не выявили других случаев заражения птичьим гриппом.
В NHC добавили, что H10N3 — это низкопатогенный и относительно неопасный штамм птичьего гриппа, и риск его распространения в больших масштабах крайне низок.
Эксперт по болезням животных из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Филип Клаас отметил, что за 40 лет до 2018 года было зарегистрировано всего около 160 изолятов вируса H10N3, в основном у диких или водоплавающих птиц в Азии и некоторых ограниченных частях Северной Америки, и на данный момент ни один из них не был обнаружен у кур.
В феврале этого года в России выявили первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, вирус был обнаружен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа.