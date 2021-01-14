В крови мужчины проросли псилоцибиновые грибы. К этому привело крайне неудачное самолечение

Медики под руководством Кертиса Макнайта из Медицинской школы Крейтонского Университета описали случай с 30-летним пациентом, страдающим от биполярного расстройства и опиоидной зависимости. По словам родственников, некоторое время назад он перестал придерживаться прописанных ему лекарств от биполярного расстройства и «переходил от депрессивного состояния к маниакальному».

Мужчина нашел в интернете отчеты, в которых описывался потенциальный терапевтический эффект галлюциногенов, таких как ЛСД и псилоцибиновые грибы, что побудило его превратить грибы в «грибной чай». Он отфильтровал чай, протянув его через ватный тампон, прежде чем ввести его себе внутривенно. В последующие дни он стал вялым, его начало тошнить, а кожа стала желтеть. Вскоре у него начался понос и рвота кровью.

Пациент был доставлен в отделение неотложной помощи. Врачи отметили, что она находился в измененном психическом состоянии. У него начали отказывать органы, в том числе печень и почки, а кровь дала положительный результат на бактериальную инфекцию, вызванную микробом Brevibacillus, и грибковую инфекцию, вызванную Psilocybe cubensis, то есть гриб, который он ввел, теперь рос в его крови.