В мозге человека обнаружили «клетки-зомби», увеличивающие активность после смерти

Большая часть информации о расстройствах мозга, таких как аутизм, болезнь Альцгеймера и шизофрения, получена учеными в результате экспериментов, проводимых на тканях мозга после смерти. Этот подход имеет решающее значение при поиске лечения, поскольку исследования на животных в большинстве случаев не применимы для человека.

Обычно исследователи работают с тканями людей, умерших более 12 часов назад. Сравнивая экспрессию генов в свежих тканях мозга (удаленных в ходе операции по поводу эпилепсии у 20 пациентов) с вышеупомянутыми образцами мозга умерших людей, Лёб и его команда обнаружили поразительные различия, которые не зависели от возраста или заболевания.

Они наблюдали, как клеточно-специфическая активность изменяется с течением времени после смерти при комнатной температуре. Хотя большая часть активности генов оставалась стабильной в течение 24 часов, задокументированных командой, нейронные клетки и их активность генов быстро истощались. Однако наиболее примечательно то, что глиальные клетки только увеличивали экспрессию генов после смерти.

Это открытие может показаться удивительным, но оно имеет свой смысл. Глиальные клетки являются критическими защитниками нервной системы и регуляторами. Они не только поддерживают гомеостатические условия и способствуют рутинной функции мозга, но также реагируют на травмы нервной системы, инфекции и болезни. Поскольку смерть «воспринимается» глиальными клетками как сбой системы, они увеличивают активность.