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Человек

В мозге человека обнаружили «клетки-зомби», увеличивающие активность после смерти

National Geographic Россия
24 марта 2021
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Они пытаются исправить то, что уже не спасти.

Нейробиологи обнаружили, что некоторые клетки человеческого мозга увеличивают свою активность после смерти человека. Эти «клетки-зомби» увеличивают экспрессию своих генов и отважно продолжают пытаться выполнять жизненно важные задачи в течение некоторого времени.

«Большинство исследований предполагают, что все в мозгу останавливается, когда перестает биться сердце, но это не так. Наши результаты будут необходимы для интерпретации исследований тканей человеческого мозга», — Джеффри Лёб, ведущий автор исследования из Университета Иллинойса.

Большая часть информации о расстройствах мозга, таких как аутизм, болезнь Альцгеймера и шизофрения, получена учеными в результате экспериментов, проводимых на тканях мозга после смерти. Этот подход имеет решающее значение при поиске лечения, поскольку исследования на животных в большинстве случаев не применимы для человека.

Обычно исследователи работают с тканями людей, умерших более 12 часов назад. Сравнивая экспрессию генов в свежих тканях мозга (удаленных в ходе операции по поводу эпилепсии у 20 пациентов) с вышеупомянутыми образцами мозга умерших людей, Лёб и его команда обнаружили поразительные различия, которые не зависели от возраста или заболевания.

Они наблюдали, как клеточно-специфическая активность изменяется с течением времени после смерти при комнатной температуре. Хотя большая часть активности генов оставалась стабильной в течение 24 часов, задокументированных командой, нейронные клетки и их активность генов быстро истощались. Однако наиболее примечательно то, что глиальные клетки только увеличивали экспрессию генов после смерти.

Это открытие может показаться удивительным, но оно имеет свой смысл. Глиальные клетки являются критическими защитниками нервной системы и регуляторами. Они не только поддерживают гомеостатические условия и способствуют рутинной функции мозга, но также реагируют на травмы нервной системы, инфекции и болезни. Поскольку смерть «воспринимается» глиальными клетками как сбой системы, они увеличивают активность.

«То, что глиальные клетки после смерти увеличиваются в размерах, неудивительно, учитывая, что они воспалительные, и их работа заключается в очистке после травм головного мозга, таких как кислородное голодание или инсульт», — Джеффри Лёб.

По словам Лёба, теперь мы знаем, «какие гены и типы клеток стабильны, какие деградируют, а какие со временем увеличивают активность», и это хорошая новость в отношении понимания заболеваний, связанных с иммунными реакциями.

Исследователи отмечают, что активность глиальных клеток продолжалась в среднем 24 часа после смерти, после чего они также погибали, и их нельзя было отличить от разрушающейся окружающей их ткани.

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