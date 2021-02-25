В мозгу людей с шизофренией заметили необычные нейроны

Исследуя детали клеток мозга пациентов в нанометровом масштабе, ученые обнаружили доказательства того, что нейроны людей с шизофренией могут иметь уникальные различия в толщине и кривизне, и это может даже объяснить некоторые из их симптомов.

Открытие было сделано в результате анализа небольшой группы доноров, и оно далеко от демонстрации того, что контрастирующие структуры нервных клеток влияют на неврологическое состояние пациентов.

Тем не менее исследователи отмечают, что наше понимание этих необычных характеристик растет, что может привести к появлению более эффективных методов лечения заболевание и улучшить качество жизни десятков миллионов людей во всем мире.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Токай в Японии, использовались две разные технологии рентгеновских микроскопов: одна на объекте источника света SPring-8 в Японии, а другая на Advanced Photon Source (APS) Министерства энергетики США.