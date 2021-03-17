В организме человека нашли 55 новых химических веществ

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили 109 химических веществ при исследовании беременных женщин, в том числе 55 химикатов, о которых ранее не сообщалось у людей, и 42 «загадочных химиката», источники и назначение которых неизвестны.
Научная группа использовала масс-спектрометрию высокого разрешения (HRMS) для идентификации искусственных химических веществ у людей. Они обнаружили вещества как в крови беременных женщин, так и у новорожденных детей. Это позволяет предположить, что вещества передаются через материнскую плаценту.
Исследователи определили возможные источники химических веществ, найденных в крови людей. Так, 40 из них используются в качестве пластификаторов, 28 — в косметике, 25 — в потребительских товарах, 29 — в фармацевтике, 23 — в качестве пестицидов, 3 — в качестве антипиренов и 7 — в качестве соединений, которые используются в ковровых покрытиях, обивке мебели и других областях применения.
Исследователи сообщают, что 55 из 109 химических веществ, которые они предварительно идентифицировали, по-видимому, ранее не находили у людей. Из них одно вещество используется в качестве пестицида, 10 — в качестве пластификаторов, 2 — в косметике, 4 являются химикатами большого объема (HPV) и 37 происходят от неизвестных источников.
«Очень беспокоит то, что мы не можем идентифицировать использование или источники такого количества этих химикатов. Агентства по охране окружающей среды должны более эффективно требовать от химической промышленности стандартизации отчетности о химических соединениях и их использовании.
И им необходимо использовать свои полномочия, чтобы гарантировать, что у нас есть адекватная информация для оценки потенциального вреда для здоровья и удаления с рынка химических веществ, которые представляют опасность», — заключает Вудрафф.