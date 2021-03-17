В организме человека нашли 55 новых химических веществ

Исследователи сообщают, что 55 из 109 химических веществ, которые они предварительно идентифицировали, по-видимому, ранее не находили у людей. Из них одно вещество используется в качестве пестицида, 10 — в качестве пластификаторов, 2 — в косметике, 4 являются химикатами большого объема (HPV) и 37 происходят от неизвестных источников.

«Очень беспокоит то, что мы не можем идентифицировать использование или источники такого количества этих химикатов. Агентства по охране окружающей среды должны более эффективно требовать от химической промышленности стандартизации отчетности о химических соединениях и их использовании.

И им необходимо использовать свои полномочия, чтобы гарантировать, что у нас есть адекватная информация для оценки потенциального вреда для здоровья и удаления с рынка химических веществ, которые представляют опасность», — заключает Вудрафф.