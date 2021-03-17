Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Человек

В организме человека нашли 55 новых химических веществ

National Geographic Россия
17 марта 2021
К сожалению, себя мы знаем далеко не как собственные пять пальцев. И границы нашего неведения на удивление широки.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили 109 химических веществ при исследовании беременных женщин, в том числе 55 химикатов, о которых ранее не сообщалось у людей, и 42 «загадочных химиката», источники и назначение которых неизвестны.

«Эти химические вещества, вероятно, находятся в человеческом организме довольно давно, но наша технология теперь помогает нам идентифицировать их в большем количестве», — Трейси Дж. Вудрафф, соавтор исследования.

Научная группа использовала масс-спектрометрию высокого разрешения (HRMS) для идентификации искусственных химических веществ у людей. Они обнаружили вещества как в крови беременных женщин, так и у новорожденных детей. Это позволяет предположить, что вещества передаются через материнскую плаценту. 

Исследователи определили возможные источники химических веществ, найденных в крови людей. Так, 40 из них используются в качестве пластификаторов, 28 — в косметике, 25 — в потребительских товарах, 29 — в фармацевтике, 23 — в качестве пестицидов, 3 — в качестве антипиренов и 7 — в качестве соединений, которые используются в ковровых покрытиях, обивке мебели и других областях применения.

«Эти новые технологии являются многообещающими, поскольку позволяют нам выявлять больше химических веществ в организме людей, но результаты нашего исследования также ясно показывают, что производители химических веществ должны предоставлять аналитические стандарты, чтобы мы могли подтвердить присутствие химических веществ и оценить их токсичность», — Димитри Панагопулос Абрахамссон, соавтор исследования.

Исследователи сообщают, что 55 из 109 химических веществ, которые они предварительно идентифицировали, по-видимому, ранее не находили у людей. Из них одно вещество используется в качестве пестицида, 10 — в качестве пластификаторов, 2 — в косметике, 4 являются химикатами большого объема (HPV) и 37 происходят от неизвестных источников. 

«Очень беспокоит то, что мы не можем идентифицировать использование или источники такого количества этих химикатов. Агентства по охране окружающей среды должны более эффективно требовать от химической промышленности стандартизации отчетности о химических соединениях и их использовании. 

И им необходимо использовать свои полномочия, чтобы гарантировать, что у нас есть адекватная информация для оценки потенциального вреда для здоровья и удаления с рынка химических веществ, которые представляют опасность», — заключает Вудрафф. 

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Звезда

В организме мужчины завелся грибок, вырабатывающий этанол

Ноутбук, компьютер

ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев