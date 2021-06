В России выявили первый случай болезни вейперов

После подтверждения диагноза в соответствии с протоколом лечения была назначена патогенетическая терапия. Дополнительно к поддерживающей и инфузионной терапии были введены системные противовоспалительные препараты (гормоны).

Юноша пошел на поправку: перестал быть зависимым от дотации кислорода, начал самостоятельно есть, разговаривать, ходить. Сейчас он продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов.

Заболевание впервые описано в США в 2019 году. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дали ему официальное название EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury) и выпустили временные рекомендации по оценке и лечению.