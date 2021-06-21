В России выявили первый случай болезни вейперов

Пациент был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии с тяжелой дыхательной недостаточностью и постоянной потребностью в кислородотерапии, где провел больше двух недель. Он получал поддерживающую и инфузионную терапию. Больного наблюдала команда специалистов, состоящая из пульмонологов, реаниматологов и сотрудников кафедры педиатрии РУДН.

Как рассказал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, по результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита — воспаления в бронхиолах (конечных ветвях бронхиального дерева). Данное осложнение у детей старше трех лет и взрослых встречается крайне редко.