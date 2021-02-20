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Человек

В России выявлены первые в мире случаи заражения птичьим гриппом H5N8

National Geographic Россия
20 февраля 2021
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Частицы вируса птичьего гриппа H1N1
Фото: Wikimedia Commons
Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

«Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — Анна Попова.

По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что хотя вирус и преодолел межвидовой барьер, от человека к человеку он на сегодняшний день не передается. Она сообщила, что Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа.

«Это научное открытие наших ученых, института "Вектор" Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином новом высоком уровне противодействия и профилактики. Время для этого у нас сегодня есть», — Анна Попова.

«Вектор» уже разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А (H5N8) с теми мутациями, которые позволили ему преодолеть межвидовой барьер.

В 2020 году в мире было зарегистрировано 1,5 тысячи очагов высокопатогенного гриппа птиц в 41 стране, на страны Европы приходилось 1127 очагов. Но до настоящего времени в мире не было зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования человека вирусами гриппа птиц A/H5N8.

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