В России запретят выбрасывать батарейки вместе с прочим мусором

Власти страны хотят внести батарейки и аккумуляторы в группу однородных отходов I-V классов опасности. Туда будут входить отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей автомобилей, севшие батареи и аккумуляторы, минеральные и синтетические масла; компьютерное, электронное, оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры для автомобилей, электролитные батарейки и аккумуляторы.

При утверждении, приказ запретит смешивать их с другим мусором, а также хранить неповрежденные батарейки вместе с поврежденными. Выбрасывать аккумуляторы необходимо будет в специальные контейнеры, либо сдавать магазинам или операторам на переработку. Контролировать выполнение приказа будет сложно, поэтому власти надеются на «повышение уровня экологического сознания граждан».

Батарейки и аккумуляторы, в зависимости от типа, содержат в себе такие элементы, как свинец, никель, кадмий, литий и в редких случаях – ртуть. Кадмий – один из самых токсичных элементов для человека, негативно влияющий на работу почечной системы, костных тканей и печени. Свинец и ртуть оказывают пагубное влияние на почки, печень, костные ткани человека, а также на нервную систему.