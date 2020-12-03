В США ребенок родился из 28-летнего эмбриона

Молли Эверет Гибсон родилась всего неделю назад, 26 октября, но своего рождения она ждала почти три десятка лет. Она появилась на свет из эмбриона, замороженного в октябре 1992 года.

Эмбрион поступил от анонимной пары, которая прошла через экстракорпоральное оплодотворение (где сперма и яйцеклетка объединяются в лаборатории) и пожертвовала оставшиеся эмбрионы, которые были заморожены и хранились более двух десятилетий.

Первый в истории ребенок, родившийся из замороженного эмбриона, появился на свет еще в 1984 году в Австралии, но тогда срок заморозки составил всего два месяца. Сегодня, как утверждают исследователи, эмбрионы могут храниться десятилетиями, а их предельный «срок годности» в точности не известен.

Процесс криоконсервации эмбрионов включает в себя забор яйцеклеток и спермы у доноров, оплодотворение яйцеклетки и выращивание ее до пятых суток в инкубаторе. На финальном этапе происходит сама криоконсервация при температуре минус 196 градусов по Цельсию.