В США ребенок родился из 28-летнего эмбриона
Молли Эверет Гибсон родилась всего неделю назад, 26 октября, но своего рождения она ждала почти три десятка лет. Она появилась на свет из эмбриона, замороженного в октябре 1992 года.
Эмбрион поступил от анонимной пары, которая прошла через экстракорпоральное оплодотворение (где сперма и яйцеклетка объединяются в лаборатории) и пожертвовала оставшиеся эмбрионы, которые были заморожены и хранились более двух десятилетий.
Первый в истории ребенок, родившийся из замороженного эмбриона, появился на свет еще в 1984 году в Австралии, но тогда срок заморозки составил всего два месяца. Сегодня, как утверждают исследователи, эмбрионы могут храниться десятилетиями, а их предельный «срок годности» в точности не известен.
Процесс криоконсервации эмбрионов включает в себя забор яйцеклеток и спермы у доноров, оплодотворение яйцеклетки и выращивание ее до пятых суток в инкубаторе. На финальном этапе происходит сама криоконсервация при температуре минус 196 градусов по Цельсию.
Заморозка эмбрионов часто используется родителями как осознанный метод планирования детей, когда само рождение ребенка как бы откладывается на определенный срок. В других случаях этот метод используют бесплодные родители, а женщина тогда становится суррогатной матерью. Именно так произошло в случае с Тиной и Беном Гибсонами.
Они не могли зачать ребенка почти пять лет, но потом родители Тины увидели на местном телеканале сюжет о возможности имплантации замороженного эмбриона.
«Это единственная причина, по которой мы решили рассказать об этом публично. Если бы мои родители не увидели это в новостях, ничего не случилось бы. Поэтому я чувствую, что должна завершить этот цикл», — рассказывает Тина.
Тине Гибсон сейчас 29 лет, и она сама родилась примерно на 18 месяцев раньше, чем появился эмбрион ее нынешней дочери. Однако, удивительные факты на этом не заканчиваются. В 2017 году Тина родила Эмму Рен Гибсон, которая появилась на свет из эмбриона, замороженного вместе с эмбрионом Молли.
То есть, две девочки произошли от одних и тех же биологических родителей, и на самом деле являются генетическими сестрами.
Роды были организованы персоналом Национального центра донорства эмбрионов (NEDC) в Ноксвилле, христианской некоммерческой организации, которая получает донорские эмбрионы от биологических родителей, прошедших экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), но принявших решение по какой-либо причине не доводить до конца использование эмбриона для беременности.
Центр обеспечил более 1000 успешных родов, но Эмма и Молли представляют собой самые замечательные с научной точки зрения случаи, поскольку являются самыми долго замороженными эмбрионами, когда-либо ставшими младенцами.
По данным NEDC, сейчас в США хранится около миллиона замороженных человеческих эмбрионов.
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