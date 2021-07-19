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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Человек

В США впервые за два десятилетия обнаружен вирус оспы обезьян

Анастасия Баринова
19 июля 2021
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Макак-крабоед (Macaca fascicularis) – в числе распространителей инфекции
Фото: Rushen/Wikipedia
Маски от коронавируса, возможно, помогли остановить распространение инфекции по стране.

16 июля жителю Далласа был поставлен редкий диагноз: оспа обезьян. Это не только первый случай заражения в Техасе: по данным CDC, за пределами Африки инфицирование людей этим вирусом фиксировалось лишь несколько раз. В 2003 году в США было заражено 47 человек: передача произошла через партию экзотических животных, прибывших из Ганы без должного санитарного контроля. Одновременно выяснилось, что вирус оспы обезьян могут переносить и грызуны, такие как кистехвостые дикобразы (Atherurus). Затем в 2018 году один человек заболел в Израиле, а в Великобритании в том же году — трое; в 2019 году был найден один случай в Сингапуре, и наконец 2021 год принес сразу два примера: три заболевших в Великобритании в июне, и нынешний пациент из Далласа.

Известно, что мужчина вернулся в США из нигерийского города Лагос 9 июля и через четыре дня обратился в больницу. Сейчас он находится в изоляции, его состояние стабильное. Нигерийские специалисты расследуют, при каких обстоятельствах американец мог заразиться, а коллеги из США устанавливают его контакты. Под подозрением, среди прочих — пассажиры и экипаж самолета. Люди, в чьем отношении риск будет признан высоким, останутся под наблюдением в течение 21 дня: они должны будут сидеть дома и дважды в сутки отвечать на телефонные звонки, описывая свое состояние.

Это редкое инфекционное заболевание характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи — а затем и везикул (пузырьков, заполненных прозрачным содержимым) — по всему телу. Лечение основывается на тех же принципах, что и лечение при обычной оспе; исход в 90% случаев благоприятный. Возбудителем является вирус, относящийся к семейству поксвирусов (Poxviridae). Впервые он был выделен в 1958 году от больных обезьян, а первый случай у человека был зарегистрирован в 1970 году в Демократической Республике Конго.

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CDC

Вместе с тем, предположительно, число «близких контактов» больше не должно быть высоким. От животного этот вирус может передаться через прикосновение, а вот от человека к человеку он распространяется через респираторные капли в воздухе. Но поскольку в эти дни во всех общественных местах люди носят маски, этот барьер снизит вероятность передачи человеку вируса оспы обезьян.

Узнайте, зачем канадские ученые воссоздали возбудителя вируса оспы лошадей.

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