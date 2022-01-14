В Стэнфорде секвенировали ДНК за рекордные 5 часов. Обычно эта процедура занимает недели

Теперь способ секвенирования ДНК, разработанный Эшли и его коллегами, дал новое определение «быстрой» генетической диагностике. Это означает, что пациенты могут проводить меньше времени в отделениях интенсивной терапии, они быстрее выздоравливают и тратят меньше средств на лечение. Примечательно, что при более быстром результате такое секвенирование не жертвует точностью, пишут исследователи.

Менее чем за шесть месяцев команда зарегистрировала и секвенировала геномы 12 пациентов, пятерым из которых был поставлен генетический диагноз на основе информации о секвенировании примерно за время обычного рабочего дня в офисе.

Чтобы достичь сверхвысоких скоростей секвенирования, исследователям потребовалось новое оборудование. Поэтому Эшли связался с коллегами из Oxford Nanopore Technologies, которые построили машину, состоящую из 48 секвенаторов. Идея заключалась в том, чтобы секвенировать геном только одного человека, используя все проточные ячейки одновременно. Однако этот подход привел к перегрузке вычислительных систем лаборатории.

«Нам пришлось полностью переосмыслить и обновить наши конвейеры данных и системы хранения», – говорит Эшли. Аспирантка Снеха Гоенка нашла способ направлять данные прямо в облачную систему хранения, где вычислительная мощность можно было увеличить достаточно, чтобы «просеять» данные в режиме реального времени.

Затем алгоритмы независимо сканировали входящий генетический код на наличие ошибок, которые могут вызвать заболевание. На последнем этапе ученые проводили сравнение вариантов гена пациента с публично задокументированными вариантами, которые, как известно, вызывают заболевание.