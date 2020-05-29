В Великобритании умер старейший мужчина в мире

В заявлении семьи Вейтона сказано, что он был «необычайным человеком», который «мирно скончался во сне от рака». Это произошло утром 28 мая.
Роберт Вейтон родился 29 марта 1908 года в городе Халл в Восточном Йоркшире. Он был одним из семи детей в семье. Он и его жена Агнес путешествовали и работали по всему миру, пока не обосновались в Великобритании, где Вейтон работал преподавателем морского машиностроения в Городском университете в Лондоне до выхода на пенсию в возрасте 65 лет в 1973 году. У Вейтона было 10 внуков и 25 правнуков.
World's Oldest Man Bob Weighton Dies at 112 from Cancer: 'A Role Model to Us All' https://t.co/p6gXu5BWf8— People (@people) May 28, 2020
«Он был образцом для подражания для всех нас, он интересовался и общался с разными людьми со всего мира. Он рассматривал каждого как своего брата или сестру и верил в любовь, принятие и заботу друг о друге. У него было очень много друзей, он читал и говорил о политике, теологии, экологии и многом другом вплоть до своей смерти. Он также очень заботился об окружающей среде», — говорится в заявлении семьи Вейтона.
Вторая спальня в его квартире служила мастерской, в которой было немало мебели, ветряных мельниц и головоломок, которые он делал и продавал, чтобы собрать деньги на благотворительные цели.
Вейтон был официально признан старейшим мужчиной в мире в марте после смерти японца Читесу Ватанабе, не дожившего 10 дней до своего 113-летия.
Старейшей женщиной на планете считается японка Канэ Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.