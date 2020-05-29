В Великобритании умер старейший мужчина в мире

«Он был образцом для подражания для всех нас, он интересовался и общался с разными людьми со всего мира. Он рассматривал каждого как своего брата или сестру и верил в любовь, принятие и заботу друг о друге. У него было очень много друзей, он читал и говорил о политике, теологии, экологии и многом другом вплоть до своей смерти. Он также очень заботился об окружающей среде», — говорится в заявлении семьи Вейтона.

Вторая спальня в его квартире служила мастерской, в которой было немало мебели, ветряных мельниц и головоломок, которые он делал и продавал, чтобы собрать деньги на благотворительные цели.

Вейтон был официально признан старейшим мужчиной в мире в марте после смерти японца Читесу Ватанабе, не дожившего 10 дней до своего 113-летия.

Старейшей женщиной на планете считается японка Канэ Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.