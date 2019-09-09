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Человек

В Венеции действуют десятки разных запретов. Мэр города подсмотрел в Токио еще один

09 сентября 2019
Венеция
Фото: Juan Antonio Segal/flickr.com
Власти Венеции начали борьбу с курением.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро недавно побывал в Токио и был очень впечатлен тем, что в этом городе эффективно действует объявленный не так давно запрет на курение в общественных местах. Подобный запрет Бруньяро решил ввести и в родном городе, при том, что сам он является большим любителем сигар.

«Это нормально, что я тоже отказываюсь от курения. Я бы начал с таких людных районов исторического центра, как Риальто и Сан-Марко. Понятно, что будут места, оборудованные для курения, но их будет минимальное количество», – сказал Бруньяро.

Он заявил, что хочет создать в Венеции свободные от курения зоны – так же, как там недавно анонсировали зоны, свободные от пластика. 

В августе 2017 года в Венеции приняли «12 золотых правил поведения гостей». Туристам, как и самим жителям города, запрещено сидеть или лежать на тротуарах, бордюрах, мостах, парапетах и пешеходных дорожках, проводить пикники в общественных местах, нельзя купаться в каналах и фонтанах, ходить с обнаженным торсом или в купальнике, ездить на велосипеде, кормить голубей и других птиц. За нарушения этих запретов предусмотрены штрафы, и немалые: так, перерыв на кофе на мосту Риальто обошелся туристам в 950 евро

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