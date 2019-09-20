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Человек

В восточной Австралии заканчивается питьевая вода

20 сентября 2019
Засуха
Фото: Wikimedia Commons
Экологи считают это очередным последствием климатических изменений.

Восточная Австралия сильно пострадала от беспрецедентной волны засухи. По данным AFP, в некоторых городах запасы питьевой воды близятся к нулю, а другим осталось всего несколько месяцев.

Во многих городах закрываются магазины, а власти сообщают о кражах воды. Фермерам приходится закупать воду по завышенным ценам, закрывать производство или арендовать землю в регионах, меньше пострадавших от засухи.

«Мы рассматриваем альтернативные источники воды, а не только то, что исходит от неба в результате дождя. Гидрогеологи определили девять участков в районе Гайры, где мы будем бурить, чтобы определить, есть ли там подземные источники воды для пополнения наших запасов», – сказала генеральный директор Армидейлского регионального совета Сьюзен Лоу.

Ассоциация местных производителей считает, что засуха обойдется экономике региона в 100 миллионов австралийских долларов.

Аналогичные проблемы наблюдаются в Боливии, которая уже в ближайшие годы может остаться без питьевой воды.

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