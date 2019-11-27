В Японии научились определять 13 видов рака по одной капле крови

Корпорация Toshiba разработала метод диагностики рака совместно с Национальным научно-исследовательским институтом канцерогенеза и Токийским медицинским университетом. По словам представителей японской компании, этот метод можно использовать для лечения рака на ранней стадии.

Тест будут проводить при помощи чипа и небольшого устройства, разработанных Toshiba. Технология основана на изучении типов и концентрации молекул микроРНК, выделяемых в кровь из раковых клеток.