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Человек

В Японии научились определять 13 видов рака по одной капле крови

27 ноября 2019
Аппарат диагностики рака
Фото: Toshiba corp
Точность диагностики составляет 99%.

Корпорация Toshiba разработала метод диагностики рака совместно с Национальным научно-исследовательским институтом канцерогенеза и Токийским медицинским университетом. По словам представителей японской компании, этот метод можно использовать для лечения рака на ранней стадии.

Тест будут проводить при помощи чипа и небольшого устройства, разработанных Toshiba. Технология основана на изучении типов и концентрации молекул микроРНК, выделяемых в кровь из раковых клеток.

«По сравнению с методами других компаний у нас есть преимущество в точности обнаружения рака, времени, необходимого для его выявления, и стоимости тестирования», – Коджи Хасимото, главный исследователь Toshiba Frontier Research Laboratory.

Тест будет использоваться для выявления рака желудка, пищевода, легких, печени, жёлчных протоков, поджелудочной железы, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря и молочной железы, а также саркомы и глиомы. Предположительное время тестирования составит около двух часов, а стоимость процедуры не превысит 20 тысяч иен (около 185 долларов).

Масштабные испытания диагностического метода пройдут в следующем году. В Toshiba рассчитывают, что их разработка в будущем будет повсеместно использоваться при медосмотрах.