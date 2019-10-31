В YouTube запустили акцию #TeamTrees. За неделю она собрала более $10 000 000

В мае звезда YouTube Джимми Дональдсон, также известный как MrBeast, набрал 20 миллионов подписчиков. Один из фанатов предложил Дональдсону отметить это событие каким-нибудь масштабным действием – так родилась идея о посадке 20 миллионов деревьев.

Фанаты составили петицию под названием «Петиция для MrBeast: посадить 20 миллионов деревьев для 20 миллионов подписчиков».

Дональдсон обратил внимание на эту идею и обратился к еще одному YouTube-блогеру, бывшему инженеру NASA Марку Роберу. Они заручились поддержкой некоммерческой природоохранной организации Arbor Day Foundation и запустили акцию #TeamTrees. К акции подключились другие блогеры; спустя пять месяцев, она насчитывает сотни звезд YouTube.