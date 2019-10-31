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В YouTube запустили акцию #TeamTrees. За неделю она собрала более $10 000 000

31 октября 2019
#TeamTrees
Горы, лес, Алтай. Pixabay
Леса Горного Алтая
Фото: Pixabay
Леса Амазонки, Амазонка. Pixabay
Леса Амазонки
Фото: Pixabay
То, что начиналось как мем, превратилось в международное движение по восстановлению лесов.

В мае звезда YouTube Джимми Дональдсон, также известный как MrBeast, набрал 20 миллионов подписчиков. Один из фанатов предложил Дональдсону отметить это событие каким-нибудь масштабным действием – так родилась идея о посадке 20 миллионов деревьев.

Фанаты составили петицию под названием «Петиция для MrBeast: посадить 20 миллионов деревьев для 20 миллионов подписчиков».

Дональдсон обратил внимание на эту идею и обратился к еще одному YouTube-блогеру, бывшему инженеру NASA Марку Роберу. Они заручились поддержкой некоммерческой природоохранной организации Arbor Day Foundation и запустили акцию #TeamTrees. К акции подключились другие блогеры; спустя пять месяцев, она насчитывает сотни звезд YouTube.

Видеоблогеры начали публиковать видео с хэштегом #TeamTrees, где просят зрителей пожертвовать деньги на посадку деревьев через сайт Arbor Day Foundation. Стоимость одного дерева оценивается в 1 доллар.

Всего за неделю было собрано более 10 миллионов долларов. В акции поучаствовал генеральный директор компании SpaceХ Илон Маск, пообещавший пожертвовать миллион долларов.

Arbor Day Foundation планирует высадить деревья на каждом континенте, кроме Антарктиды. Посадка начнется в январе 2020 года и завершится в 2022 году.