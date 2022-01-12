В зарубежном эксперименте добровольцам предложили необычный способ избавления от алкоголизма. И он помог
Вливание широко используемого анестетика кетамина может стать «новой надеждой» в лечении миллионов людей, страдающих алкогольной зависимостью, заявили ученые, изучающие этот препарат.
Согласно результатам исследования, опубликованного в Американском журнале психиатрии, люди с серьезными проблемами с алкоголем, получавшие инфузии (капельницы) кетамина вместе с психологической терапией, бросали пить быстрее, чем те, кто получал стандартное лечение от алкоголизма.
Риск рецидива в группе, получавшей препарат и терапию через шесть месяцев, был в 2,7 раза меньше, чем у тех, кто получал плацебо плюс обучение отказу от алкоголя, заявили исследователи из Эксетерского университета и американской биотехнологической компании Awakn Life Sciences.
По ее словам, этот подход был «радикальным переходом от обычных услуг по лечению зависимости». При этом женщина подтверждает, что подобное лечение подойдет не всем. Она заявила, что нужно более масштабное исследование, чтобы лучше понять потенциальные преимущества использования кетамина в лечении алкоголизма.
«В исследовании должны быть действительно большие числа, чтобы показать, что лекарство безопасно, и нам нужно выяснить, сохраняется ли его действие более шести месяцев. В настоящее время нет никаких оснований для того, чтобы вы принимали кетамин для лечения алкогольной зависимости. Но вполне возможно, что в будущем это может привести к лечению», – отметил Аллан Янг, директор центра аффективных расстройств в Королевском колледже Лондона, который не участвовал в исследовании.
Кетамин широко используется как средство для наркоза, а также как обезболивающее в экстренной медицине. Всемирная организация здравоохранения причисляет его к основным лекарственным средствам с 1985 года.
В СССР исследования по использованию кетамина для лечения алкоголизма и наркотической зависимости были начаты в 1984-1985 годах доктором медицинских наук Евгением Крупицким. Они продолжались на протяжении почти двух десятилетий до ужесточения российского законодательства в отношении медицинского использования кетамина.
В России кетамин распространился как наркотик с начала 1990-х годов. Сегодня препарат частично разрешен для использования только в ветеринарии.
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