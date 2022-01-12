В зарубежном эксперименте добровольцам предложили необычный способ избавления от алкоголизма. И он помог

Вливание широко используемого анестетика кетамина может стать «новой надеждой» в лечении миллионов людей, страдающих алкогольной зависимостью, заявили ученые, изучающие этот препарат.

Согласно результатам исследования, опубликованного в Американском журнале психиатрии, люди с серьезными проблемами с алкоголем, получавшие инфузии (капельницы) кетамина вместе с психологической терапией, бросали пить быстрее, чем те, кто получал стандартное лечение от алкоголизма.

Риск рецидива в группе, получавшей препарат и терапию через шесть месяцев, был в 2,7 раза меньше, чем у тех, кто получал плацебо плюс обучение отказу от алкоголя, заявили исследователи из Эксетерского университета и американской биотехнологической компании Awakn Life Sciences.