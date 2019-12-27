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В Женеве вводят штраф за одноразовый пластик

27 декабря 2019
Женева
Фото: Pixabay
Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

С нового года в Женеве будут запрещены полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, а также остальной одноразовый пластик, включая посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки.

Трейдерам, которые продолжат использовать пластик, грозит штраф в размере 100 франков.

Большой совет кантона Женева проинформировал всех торговцев в регионе о запрете через пресс-релиз.

Решение о запрете одноразового пластика в кантоне было принято в марте 2018 года с целью сокращения загрязняющих природу отходов.

Эта мера является частью более широкого плана по управлению отходами, принятого в кантоне, который будет реализован к концу марта 2020 года. Целью новых мер является сокращение отходов на 25 процентов к 2024 году.