В Женеве вводят штраф за одноразовый пластик

С нового года в Женеве будут запрещены полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, а также остальной одноразовый пластик, включая посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки.

Трейдерам, которые продолжат использовать пластик, грозит штраф в размере 100 франков.

Большой совет кантона Женева проинформировал всех торговцев в регионе о запрете через пресс-релиз.

Решение о запрете одноразового пластика в кантоне было принято в марте 2018 года с целью сокращения загрязняющих природу отходов.

Эта мера является частью более широкого плана по управлению отходами, принятого в кантоне, который будет реализован к концу марта 2020 года. Целью новых мер является сокращение отходов на 25 процентов к 2024 году.