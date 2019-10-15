Великобритания впервые получила от возобновляемых источников больше энергии, чем от ископаемого топлива

С июля по сентябрь возобновляемые источники энергии в Великобритании производили 29,5 тераватт-часов (ТВт-ч) электроэнергии, в то время как ископаемое топливо выработало 29,1 ТВт-ч. Согласно отчету, опубликованному в Carbon Brief, это стало возможным благодаря росту мощностей возобновляемых источников энергии и снижению затрат. 20% энергии было получено от ветряных электростанций, 12% — от сожжения биомассы (возобновляемых за короткое время органических биоматериалов, к которым относятся муниципальные и промышленные отходы, а также древесина) и 6% получено благодаря солнечной энергии. Ядерные электростанции при этом производят 19% электроэнергии страны.

Хотя разница в 0,4 ТВт-ч может показаться не столь впечатляющей, она отражает потребности в электроэнергии сотен тысяч потребителей. А если сравнить это с положением британской энергетики 10 лет назад, данные покажутся ещё более удивительными. В третьем квартале 2009 года на ископаемое топливо пришлось 60,4 ТВт-ч, а на возобновляемые источники энергии — лишь 5,7 ТВт-ч.