Верховая езда оказалась опаснее лыж и мотоциклов

Исследователи изучили сведения из Национального банка данных о травмах в США за период с 2007 по 2016 годы, чтобы выяснить, сколько людей попало в больницу в результате травм, полученных во время верховой езды. Оказалось, что этот способ передвижения почти в четыре раза травмоопаснее, чем езда на мотоцикле.

Исследование показало, что риск получения травм, требующих госпитализации, выше при верховой езде, чем при других рискованных видах спорта, включая футбол, автоспорт или катание на лыжах.

Авторы работы, опубликовавшие свой труд в медицинском журнале Trauma Surgery & Acute Care Open, заявили, что травмы во время конного спорта «серьезно недооцениваются» и слишком часто игнорируются как проблема общественного здравоохранения.