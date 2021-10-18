Верховая езда оказалась опаснее лыж и мотоциклов

Исследователи изучили сведения из Национального банка данных о травмах в США за период с 2007 по 2016 годы, чтобы выяснить, сколько людей попало в больницу в результате травм, полученных во время верховой езды. Оказалось, что этот способ передвижения почти в четыре раза травмоопаснее, чем езда на мотоцикле.
Исследование показало, что риск получения травм, требующих госпитализации, выше при верховой езде, чем при других рискованных видах спорта, включая футбол, автоспорт или катание на лыжах.
Авторы работы, опубликовавшие свой труд в медицинском журнале Trauma Surgery & Acute Care Open, заявили, что травмы во время конного спорта «серьезно недооцениваются» и слишком часто игнорируются как проблема общественного здравоохранения.
Исследователи изучили данные о травмах 25 тысяч пациентов. Они обнаружили, что средний возраст получивших травму во время верховой езды, равняется 47 годам, при этом соотношение мужчин и женщин почти равное.
Наиболее частым местом травм была грудь — 37%. Травмы рук и ног имели место в 26,5% случаев, в 23% случаев ездоки получали травмы головы. Тяжелые неврологические нарушения наблюдались у 3,5% пациентов, и в этой группе травмы головы и шеи были наиболее вероятной их причиной (706 случаев).
Около 320 человек умерли от полученных травм в течение периода исследования, причем травмы головы и шеи стали основной причиной смерти в трех из четырех случаев.
«Взятые вместе, эти данные говорят о том, что опасность конного спорта сильно недооценивается […] Исследования показали, что значительная часть всадников, получивших травмы во время конного спорта, не носила шлемов. Само собой разумеется, что повышение осведомленности о возможных травмах и усиление профилактических мер по защите от травм головы значительно снизят смертность», — пишут авторы исследования.