«Виагра» снижает риск болезни Альцгеймера на 69 процентов

Новое исследование показало, что использование препарата силденафил, более известного как «Виагра», значительно снижает заболеваемость болезнью Альцгеймера.
Согласно исследованию от ученых из клиники Кливленда, прием силденафила снижает риск развития болезни Альцгеймера на 69 процентов по сравнению с теми, кто его не принимает.
Результаты ученых основаны на анализе данных более чем 7,2 миллиона человек, которые использовали силденафил и имели значительно меньшие шансы столкнуться с болезнью Альцгеймера в течение следующих шести лет наблюдения.
Авторы работы говорят, что показанная корреляция в дополнение к другим показателям исследования достаточна для определения силденафила в качестве многообещающего лекарства-кандидата от болезни Альцгеймера, жизнеспособность которого может быть изучена в будущих клинических испытаниях. Сейчас перед учеными стоит задача проверить наличие причинно-следственной связи в полученных данных.
Это не первый случай, когда использование силденафила оказывалось связано с лучшими показателями для здоровья. Ранее ученые выяснили, что препарат способен предотвращать передачу малярии, замедляет прогрессирование сердечной недостаточности, снижает риск метастазирования рака и повышает эффективность некоторых противораковых препаратов.
Это может показаться странным, учитывая, что препарат до сих пор используется в основном только для лечения эректильной дисфункции и легочной гипертензии.
В рамках своего анализа исследователи сравнили силденафил с четырьмя другими препаратами: лекарствами для лечения артериального давления лозартаном и дилтиаземом и препаратами для лечения диабета метформином и глимепиридом. Все они были связаны с более низким риском развития болезни Альцгеймера, но «Виагра» оказалась наиболее эффективной.
«Сейчас мы планируем механическое испытание и рандомизированное клиническое испытание фазы II, чтобы проверить причинно-следственную связь и подтвердить клинические преимущества силденафила для пациентов с болезнью Альцгеймера. Мы также предвидим, что наш подход будет применяться к другим нейродегенеративным заболеваниям, включая болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз», – заключает Ченг.