«Виагра» снижает риск болезни Альцгеймера на 69 процентов

Новое исследование показало, что использование препарата силденафил, более известного как «Виагра», значительно снижает заболеваемость болезнью Альцгеймера.

Согласно исследованию от ученых из клиники Кливленда, прием силденафила снижает риск развития болезни Альцгеймера на 69 процентов по сравнению с теми, кто его не принимает.

Результаты ученых основаны на анализе данных более чем 7,2 миллиона человек, которые использовали силденафил и имели значительно меньшие шансы столкнуться с болезнью Альцгеймера в течение следующих шести лет наблюдения.

Авторы работы говорят, что показанная корреляция в дополнение к другим показателям исследования достаточна для определения силденафила в качестве многообещающего лекарства-кандидата от болезни Альцгеймера, жизнеспособность которого может быть изучена в будущих клинических испытаниях. Сейчас перед учеными стоит задача проверить наличие причинно-следственной связи в полученных данных.