Видеоигру впервые в истории признали лекарством

Управление по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) впервые признала видеоигру лекарством. Ей стала аркада EndeavorRX (ранее Project EVO) от компании Akili Interactive. Видеоигру будут выписывать детям от 8 до 12 лет, которым диагностировали СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

EndeavorRX — это бесконечный раннер (от англ. run — «бежать») для iPhone и iPad, основанный на технологии Akili Selective Stimulus Management. Её суть заключается в воздействии на нейронные системы в мозге, отвечающие за функции внимания. При этом адаптивные алгоритмы EndeavorRx позволяют настраивать игру индивидуально под каждого пациента.

Согласно результатам клинических исследований, длившихся семь лет, EndeavorRX помогает снять симптомы СДВГ по крайней мере у каждого третьего ребёнка, который играет по 25 минут в сутки. Всего в испытаниях участвовало более 600 детей. Стабильное состояние сохраняется около месяца, а побочные эффекты — например, головная боль — проявляются меньше, чем при приёме таблеток.

Тем не менее, врачи признают, что отказываться от традиционной медицины не стоит, а саму игру стоит рассматривать не как альтернативу, а как дополнение к препаратам.