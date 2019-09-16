«Влюбленные из Модены» оказались мужчинами

В 2009 году на древнем кладбище в итальянской Модене было обнаружено необычное захоронение – скелеты двух людей, которые были погребены держащимися за руки. Они получили неофициальное прозвище – «влюбленные из Модены». Тогда из-за плохого состояния останков их пол определить не удалось, но спустя десять лет современные технологии позволили это сделать.

Ученые проанализировали зубную эмаль скелетов и определили, что они оба являлись мужчинами. На том же кладбище археологи обнаружили 11 других скелетов, некоторые из которых были с ранениями, свидетельствующими о том, что эти люди участвовали в войне. Возраст останков – около 1600 лет.

«"Влюбленные из Модены" могли быть друзьями, погибшими во время боя. В качестве альтернативной версии, мы можем предположить, что эти два человека могли быть родственниками – двоюродными или родными братьями. Хотя мы не можем исключать, что они были влюблены друг в друга, маловероятно, что хоронившие их решили продемонстрировать эту связь, расположив их тела подобным образом», – говорится в отчете исследователей, опубликованном в журнале Nature. Это связано с тем, что христианство уже широко распространилось в этом регионе к тому моменту, и власти придерживались негативного мнения об однополых отношениях.

Несмотря на это, совсем немногим ранее в обществе романтические отношения между людьми одного пола не были чем-то постыдным, и их не было принято скрывать. Так, у римского императора Адриана, который правил в 117 – 138 году н.э., был возлюбленный Антиной – юноша, которого правитель обожествил после его смерти.

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