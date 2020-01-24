ВОЗ не стала объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

На официальном сайте ВОЗ опубликовано сообщение, которое стало итогом дискуссии на экстренном заседании:

«Мы знаем, что этот вирус может вызывать тяжелое заболевание и что он способен убивать, хотя у большинства людей он вызывает более легкие симптомы. Мы знаем, что среди инфицированных четверть пациентов уже имели тяжелые заболевания. Мы знаем, что большинство из тех, кто умер, имели такие заболевания, как гипертония, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, которые ослабляли их иммунную систему.

Мы знаем, что в Китае происходит передача вируса от человека человеку, но на данный момент это ограничивается семейными группами и медицинскими работниками, которые ухаживают за инфицированными пациентами. В настоящее время нет никаких доказательств передачи вируса от человека человеку за пределами Китая, но это не значит, что этого не произойдет.

Нам еще многое неизвестно. Мы не знаем источника этого вируса, не понимаем, насколько легко он распространяется, и мы не до конца понимаем его клинические особенности или степень тяжести. ВОЗ круглосуточно работает с нашими коллегами в Китае и других затронутых вирусом странах, на региональном уровне и здесь, в штаб-квартире, чтобы как можно быстрее восполнить пробелы в наших знаниях. Вполне вероятно, что мы станем свидетелями распространения заболевания в других частях Китая и в других странах.

Китай принял меры, которые он считает целесообразными для сдерживания распространения коронавируса в Ухане и других городах. Мы надеемся, что они будут эффективными и продлятся недолго. На данный момент ВОЗ не рекомендует каких-либо более широких ограничений на поездки или торговлю в Китае. Мы рекомендуем обследовать людей, прибывающих в аэропорты из Китая, в качестве части комплекса мер по сдерживанию вируса. Также все страны должны принять меры для выявления случаев коронавируса, в том числе в медицинских учреждениях.

Мы работаем над развитием диагностики, терапии и вакцин. Мы все стараемся содействовать прекращению этой вспышки как можно скорее», – говорится в сообщении. Также врачи советуют придерживаться элементарных правил: прикрывать рот рукой при чихании и кашле, регулярно и тщательно мыть руки и так далее.

Врачи предполагают, что коронавирус мог передаться человеку от змей.