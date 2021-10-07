ВОЗ одобрила первую в истории вакцину от малярии для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала широкое использование вакцины против малярии среди детей в Африке и других регионах с высокой степенью передачи малярии. Это прорыв в долгой борьбе со смертельным заболеванием, говорится в заявлении организации. Рекомендация основана на результатах текущей пилотной программы в Гане, Кении и Малави, которой с 2019 года охвачено более 800 тысяч детей.

Малярия – это болезнь, вызываемая паразитами, которая существует уже тысячи лет и передается в основном через укусы комаров. Ежегодно она убивает более 400 тысяч человек во всем мире, в основном в странах Африки к югу от Сахары. 260 тысяч из этих смертей приходится на детей в возрасте до пяти лет.