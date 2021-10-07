Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Человек

ВОЗ одобрила первую в истории вакцину от малярии для детей

National Geographic Россия
07 октября 2021
001.jpg
Фото: Wikimedia Commons
Ее разрабатывали больше 30 лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала широкое использование вакцины против малярии среди детей в Африке и других регионах с высокой степенью передачи малярии. Это прорыв в долгой борьбе со смертельным заболеванием, говорится в заявлении организации. Рекомендация основана на результатах текущей пилотной программы в Гане, Кении и Малави, которой с 2019 года охвачено более 800 тысяч детей.

Малярия – это болезнь, вызываемая паразитами, которая существует уже тысячи лет и передается в основном через укусы комаров. Ежегодно она убивает более 400 тысяч человек во всем мире, в основном в странах Африки к югу от Сахары. 260 тысяч из этих смертей приходится на детей в возрасте до пяти лет.

«На протяжении веков малярия причиняла огромные страдания в Африке к югу от Сахары. Мы давно надеялись на эффективную вакцину против малярии, и теперь впервые в истории она у нас есть. Сегодняшняя рекомендация дает проблеск надежды для континента, который несет самое тяжелое бремя болезни, и мы ждем, что еще больше африканских детей будут защищены от малярии и вырастут здоровыми », – Матшидисо Моэти, региональный директор ВОЗ в Африке.

Одобренная ВОЗ вакцина под названием RTS, S или Mosquirix разрабатывается уже более 30 лет и направлена ​​на то, чтобы подготовить иммунную систему к Plasmodium falciparum – самому смертоносному паразиту, который вызывает малярию, наиболее распространенному в Африке.

По данным ВОЗ, это первая вакцина, завершившая крупномасштабные клинические испытания и продемонстрировавшая, что она может значительно снизить заболеваемость малярией, в том числе опасной для жизни малярией, у детей раннего возраста в Африке. Кроме того, это первая вакцина, разработанная против болезней, вызываемых какими-либо паразитами.

«Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей – это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней», – Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ.

По данным ВОЗ, в ходе крупномасштабных клинических испытаний вакцина, разработанная британской медицинской компанией GlaxoSmithKline, предотвратила около 39% случаев малярии среди детей, получивших четыре дозы. Комбинация с противомалярийным препаратом уменьшала количество случаев болезни на 70,5%.

В настоящее время проходят испытания другие кандидаты вакцины против малярии. Одна из этих вакцин, разработанная исследователями из Оксфордского университета, показала эффективность 77% в ранних клинических испытаниях. В настоящее время начинаются крупномасштабные испытания этой вакцины.

При малярии могут наблюдаться следующие симптомы: лихорадка, озноб, артралгия (боль в суставах), рвота, гемолитическая анемия, гемоглобинурия, судороги. Возможно также ощущение покалывания в коже, особенно в случае малярии, вызванной P. falciparum. Также могут наблюдаться спленомегалия (увеличенная селезенка), нестерпимая головная боль, ишемия головного мозга. Малярийная инфекция смертельно опасна, особенно для детей и беременных женщин.

Иммунный ответ против малярийной инфекции развивается медленно. Он характеризуется малой эффективностью и практически не защищает от повторного инфицирования. Приобретенный иммунитет развивается после нескольких заболеваний малярией за несколько лет.

Недавно ВОЗ признала Китай страной, свободной от малярии. Всего 70 лет назад в стране регистрировали 30 млн случаев малярии ежегодно, а в последние четыре года на территории Поднебесной вовсе не зафиксировано местных случаев этой заразы.

рекомендации
Череп

Окаменелости со свалки – какие находки сделали палеонтологи на полигоне для отходов?

комар

Добровольцы заразились малярией и помогли совершить открытие

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке