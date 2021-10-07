ВОЗ одобрила первую в истории вакцину от малярии для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала широкое использование вакцины против малярии среди детей в Африке и других регионах с высокой степенью передачи малярии. Это прорыв в долгой борьбе со смертельным заболеванием, говорится в заявлении организации. Рекомендация основана на результатах текущей пилотной программы в Гане, Кении и Малави, которой с 2019 года охвачено более 800 тысяч детей.
Малярия – это болезнь, вызываемая паразитами, которая существует уже тысячи лет и передается в основном через укусы комаров. Ежегодно она убивает более 400 тысяч человек во всем мире, в основном в странах Африки к югу от Сахары. 260 тысяч из этих смертей приходится на детей в возрасте до пяти лет.
Одобренная ВОЗ вакцина под названием RTS, S или Mosquirix разрабатывается уже более 30 лет и направлена на то, чтобы подготовить иммунную систему к Plasmodium falciparum – самому смертоносному паразиту, который вызывает малярию, наиболее распространенному в Африке.
По данным ВОЗ, это первая вакцина, завершившая крупномасштабные клинические испытания и продемонстрировавшая, что она может значительно снизить заболеваемость малярией, в том числе опасной для жизни малярией, у детей раннего возраста в Африке. Кроме того, это первая вакцина, разработанная против болезней, вызываемых какими-либо паразитами.
По данным ВОЗ, в ходе крупномасштабных клинических испытаний вакцина, разработанная британской медицинской компанией GlaxoSmithKline, предотвратила около 39% случаев малярии среди детей, получивших четыре дозы. Комбинация с противомалярийным препаратом уменьшала количество случаев болезни на 70,5%.
В настоящее время проходят испытания другие кандидаты вакцины против малярии. Одна из этих вакцин, разработанная исследователями из Оксфордского университета, показала эффективность 77% в ранних клинических испытаниях. В настоящее время начинаются крупномасштабные испытания этой вакцины.
A child dies from #malaria every two minutes.— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 6, 2021
One death is one too many.
🚨 Today, WHO recommends RTS,S, a groundbreaking malaria vaccine, to reduce child illness & deaths in areas with moderate and high malaria transmission https://t.co/xSk58nTIV1#VaccinesWork pic.twitter.com/mSECLtRhQs
При малярии могут наблюдаться следующие симптомы: лихорадка, озноб, артралгия (боль в суставах), рвота, гемолитическая анемия, гемоглобинурия, судороги. Возможно также ощущение покалывания в коже, особенно в случае малярии, вызванной P. falciparum. Также могут наблюдаться спленомегалия (увеличенная селезенка), нестерпимая головная боль, ишемия головного мозга. Малярийная инфекция смертельно опасна, особенно для детей и беременных женщин.
Иммунный ответ против малярийной инфекции развивается медленно. Он характеризуется малой эффективностью и практически не защищает от повторного инфицирования. Приобретенный иммунитет развивается после нескольких заболеваний малярией за несколько лет.
Недавно ВОЗ признала Китай страной, свободной от малярии. Всего 70 лет назад в стране регистрировали 30 млн случаев малярии ежегодно, а в последние четыре года на территории Поднебесной вовсе не зафиксировано местных случаев этой заразы.