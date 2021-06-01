Впервые в истории измерена масса хромосом человека
Масса человеческих хромосом была впервые измерена с помощью рентгеновских лучей. Расчёты были проведены в новом исследовании, проведенном учеными из Университетского колледжа Лондона.
Авторы работы применили мощный рентгеновский луч на британской национальной синхротронной установке Diamond Light Source, чтобы определить количество электронов в 46 хромосомах, которые они использовали для расчета массы.
Они обнаружили, что хромосомы были примерно в 20 раз тяжелее, чем содержащаяся в них ДНК. Это гораздо большая масса, чем предполагалось ранее, и она означает наличие недостающих компонентов, которые еще предстоит обнаружить.
Помимо ДНК, хромосомы состоят из белков, которые выполняют множество функций — от считывания ДНК до регулирования процессов деления клеток и плотной упаковки двухметровых нитей ДНК в наши клетки.
В исследовании использовался метод, называемый рентгеновской птихографией. Он включает в себя сшивание дифракционных картин, возникающих при прохождении рентгеновского луча через хромосомы, для создания высокочувствительной трехмерной реконструкции.
Высокое разрешение стало возможным, поскольку луч, развернутый в Diamond Light Source, был в миллиарды раз ярче, чем Солнце (то есть очень большое количество фотонов проходило через него в конкретный момент времени).
Каждая человеческая клетка в метафазе обычно содержит 23 пары хромосом, или всего 46 хромосом. В них находятся четыре копии 3,5 миллиарда пар оснований ДНК.