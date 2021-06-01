Впервые в истории измерена масса хромосом человека

Масса человеческих хромосом была впервые измерена с помощью рентгеновских лучей. Расчёты были проведены в новом исследовании, проведенном учеными из Университетского колледжа Лондона.

Авторы работы применили мощный рентгеновский луч на британской национальной синхротронной установке Diamond Light Source, чтобы определить количество электронов в 46 хромосомах, которые они использовали для расчета массы.

Они обнаружили, что хромосомы были примерно в 20 раз тяжелее, чем содержащаяся в них ДНК. Это гораздо большая масса, чем предполагалось ранее, и она означает наличие недостающих компонентов, которые еще предстоит обнаружить.

Помимо ДНК, хромосомы состоят из белков, которые выполняют множество функций — от считывания ДНК до регулирования процессов деления клеток и плотной упаковки двухметровых нитей ДНК в наши клетки.