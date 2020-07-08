Врачи рассказали о первом случае ремиссии ВИЧ без трансплантации стволовых клеток

ВИЧ поражает десятки миллионов людей во всем мире, и, хотя эта болезнь уже не является смертным приговором, как это было раньше, пациентам необходимо принимать лекарства всю жизнь. В последние годы двое мужчин, известные как «берлинский» и «лондонский» пациенты, излечились от болезни после проведения операций по пересадке костного мозга от доноров.

В обоих случаях процедура была необходима для излечения пациентов от других заболеваний. Эксперты отмечают, что трансплантация стволовых клеток не может стать универсальным методом лечения ВИЧ из-за рисков, связанных с этой процедурой.

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, дает надежду на то, что ремиссия ВИЧ может наступить путем только медикаментозного лечения.