Врачи рассказали о первом случае ремиссии ВИЧ без трансплантации стволовых клеток
ВИЧ поражает десятки миллионов людей во всем мире, и, хотя эта болезнь уже не является смертным приговором, как это было раньше, пациентам необходимо принимать лекарства всю жизнь. В последние годы двое мужчин, известные как «берлинский» и «лондонский» пациенты, излечились от болезни после проведения операций по пересадке костного мозга от доноров.
В обоих случаях процедура была необходима для излечения пациентов от других заболеваний. Эксперты отмечают, что трансплантация стволовых клеток не может стать универсальным методом лечения ВИЧ из-за рисков, связанных с этой процедурой.
Новое исследование, проведенное международной группой ученых, дает надежду на то, что ремиссия ВИЧ может наступить путем только медикаментозного лечения.
34-летнему бразильцу, имя которого не называется, был поставлен диагноз ВИЧ в 2012 году. В рамках исследования ему дали несколько сильнодействующих противовирусных препаратов, в том числе ингибитор интегразы долутегравир (Tivicay) и ингибитор проникновения маравирок (Celsentri). Эти лекарства были добавлены к его стандартному приёму трех других препаратов. Кроме того, он получил никотинамид, водорастворимую форму ниацина или витамин B3.
В марте 2019 года прием всех препаратов для пациента был отменен в рамках тщательного мониторинга прерывания лечения. Спустя 57 недель после отмены препаратов анализы мужчины продолжают давать отрицательный результат на антитела к ВИЧ.
Рикардо Диас, эксперт по инфекционным заболеваниям в университете Сан-Паулу, заявил, что пациент может считаться свободным от этой болезни.
Результаты Диаса и его команды были обнародованы в рамках первой в истории виртуальной Международной конференции по СПИД, которая была проведена в этом году удаленно в связи с пандемией коронавируса.
Диас говорит, что метод лечения его команды, который нуждается в дальнейших исследованиях, был более безопасным способом для тяжелобольных ВИЧ-инфицированных, чем путь пересадки костного мозга. Ученые отмечает, что среди пациентов, которым проводили трансплантацию, наблюдается высокий уровень смертности. Кроме того, эта процедура не всегда срабатывает.
Сопредседатель конференции доктор Антон Позняк из Челси и Вестминстерской больницы также отметил, что выводы по бразильскому пациенту требуют дальнейшей проверки и дополнительных исследований.
«Я бы никому не советовал бежать в аптеки и покупать эти лекарства, а тем более прекращать прием антиретровирусных препаратов», — заключает Позняк.
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