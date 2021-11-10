Врачи успешно удалили хвост новорожденному младенцу

Исследователи поделились редким случаем из медицинской практики в работе «Настоящий человеческий хвост у новорожденных», опубликованной в журнале Pediatric Case Surgery Reports. Они сообщили, что мать младенца преждевременно родила на 35 неделе, и врачи были поражены, обнаружив у ребенка «редкую врожденную аномалию».
В отчете о болезни его мать описывалась как здоровая женщина, не употреблявшая алкоголь и наркотики. Однако, по ее признанию, она выкуривала около десяти сигарет в день во время беременности. Кроме того, в течение первого триместра она перенесла инфекцию мочевыводящих путей, которую лечили антибиотиками.
Анализ медиков показал, что у ребенка, родившегося с 12-сантиметровым хвостом с шариком на конце, была желтуха. Поскольку наша нервная система и кожа имеют общее эмбриональное происхождение, было проведено ультразвуковое исследование, чтобы исключить какое-либо неврологическое поражение.
В отчете отмечается, что после того, как ультразвуковое исследование исключило какое-либо поражение нервной системы, ребенка доставили в операционную, где ему была проведена успешная операция по удалению хвоста.
Baby born with 12 cm-long ‘human tail’ in Brazil; scientists release pictures https://t.co/Q06pvULLke— The Tribune (@thetribunechd) November 6, 2021
У человеческих эмбрионов примерно на четвертой неделе беременности начинает расти хвост, состоящий из жировой и соединительной ткани, кровеносных сосудов, мышечных и нервных волокон, но обычно он исчезает к восьмой неделе, в конечном итоге превращаясь в копчик.
Исследователи отмечают, что в данном случае врачи имели дело с «псевдохвостом» — выпуклостью, в основном состоящей из жировой или хрящевой ткани с костными компонентами. Обычно такие явления связаны с аномалиями копчика или расщелиной позвоночника.
По данным Fox News, в медицинской практике было зафиксировано около 40 случаев появления хвостовых отростков у младенцев.
Хирургическая операция была проведена в детской больнице Альберта Сабина в городе Форталеза.