Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза

Новую методику внедрили для пациентов, поступающих в отделение в критическом состоянии, наподобие огнестрельных или ножевых ранений: шансы выжить у них менее пяти процентов. Доктор Сэмюэль Тишерман из медицинского факультета Университета Мэриленда рассказал, что его команда медиков ввела по крайней мере одного человека в состояние анабиоза. Врач не уточнил, выжил ли пациент после этого.
Процедура включает в себя быстрое охлаждение организма до 10-15 °С путем замены всей крови ледяным физраствором. Мозговая деятельность пациента практически полностью прекращается, и пациента перемещают в операционную, отсоединив от системы охлаждения. У хирургов есть около двух часов, чтобы попытаться ликвидировать последствия травмы, а затем перезапустить сердце.
Медики подведут итоги испытаний к концу 2020 года. За это время они сравнят результаты лечения 10 человек, введенных в состояние анабиоза, с лечением других людей, которые попали в аналогичную ситуацию, но подобной помощи не получили.
Испытание было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Оно освободило медиков от необходимости получать согласие пациента на процедуру. Тем не менее, медики разместили в газетах статью, описывающую экспериментальный процесс и оставили ссылку на сайт, где можно заранее отказаться от процедуры.
Интерес Тишермана к исследованию был вызван одним из эпизодов в его жизни, когда он стал свидетелем смерти молодого человека в боулинг-клубе. Тот получил ножевое ранение в сердце после ссоры с другим человеком из-за обуви для боулинга. «Буквально несколько минут назад он был здоровым молодым человеком, а затем внезапно умер. Мы могли бы спасти его, если бы у нас было достаточно времени», — рассказал Тишерман.
Успешные испытания по введению в состояние анабиоза уже проводились на свиньях. Исследования показали, что животные могут находиться в охлажденном состоянии без вреда для здоровья в течение трех часов.