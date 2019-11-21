Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза

Новую методику внедрили для пациентов, поступающих в отделение в критическом состоянии, наподобие огнестрельных или ножевых ранений: шансы выжить у них менее пяти процентов. Доктор Сэмюэль Тишерман из медицинского факультета Университета Мэриленда рассказал, что его команда медиков ввела по крайней мере одного человека в состояние анабиоза. Врач не уточнил, выжил ли пациент после этого.

Процедура включает в себя быстрое охлаждение организма до 10-15 °С путем замены всей крови ледяным физраствором. Мозговая деятельность пациента практически полностью прекращается, и пациента перемещают в операционную, отсоединив от системы охлаждения. У хирургов есть около двух часов, чтобы попытаться ликвидировать последствия травмы, а затем перезапустить сердце.

Медики подведут итоги испытаний к концу 2020 года. За это время они сравнят результаты лечения 10 человек, введенных в состояние анабиоза, с лечением других людей, которые попали в аналогичную ситуацию, но подобной помощи не получили.