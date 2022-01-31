Все, что мы видим сейчас – смесь последних 15 секунд нашей жизни

Этот механизм позволяет нам не затеряться в хаосе из отдельных изображений.

Наши глаза постоянно находятся под атакой огромного количества визуальной информации – в поле нашего зрения попадают миллионы форм, цветов, хаотичных движений вокруг. Отследить все это – непростая задача для мозга. К тому же меняется не только визуальная картинка, но и наша точка зрения – из-за наших движений и моргания.

Чтобы получить представление о «шумности» этого зрительного восприятия, поднимите телефон на уровень глаз и запишите видео, пока вы ходите и смотрите на разные вещи. Месиво из разных кадров – это именно то, с чем ваш мозг имеет дело в каждый момент вашего визуального опыта. Это также заметно на видео ниже. Белый кружок справа показывает возможные движения глаз, а размытое пятно слева показывает скачкообразный визуальный ряд в каждый момент времени.

Тем не менее, вместо того, воспринимать колебания и визуальный шум, мы видим вокруг стабильную среду – и имеем возможность заметить то, что необходимо. Так как же наш мозг создает эту иллюзию стабильности? Этот процесс завораживал ученых на протяжении веков и является одним из фундаментальных вопросов в науке о зрении.

Группа ученых из Университета в Абердине и Университета Беркли обнаружила новый механизм, который, среди прочего, может объяснить эту иллюзорную стабильность. Мозг автоматически сглаживает наши визуальные данные с течением времени. Вместо того, чтобы анализировать каждый отдельный визуальный «снимок», мы воспринимаем в конкретный момент нечто среднее из того, что мы видели за последние 15 секунд.

Таким образом, сближая объекты, чтобы они казались более похожими друг на друга, наш мозг обманывает нас, заставляя воспринимать стабильную среду. Жизнь «прошлым» может объяснить, почему мы не замечаем некоторых тонких изменений, происходящих с течением времени.

Другими словами, мозг подобен машине времени, которая отправляет нас в прошлое – пусть всего на 15 секунд. Это похоже на приложение, которое каждые 15 секунд объединяет наши визуальные данные в одно впечатление, чтобы мы могли справляться с повседневной жизнью. Если бы наш мозг всегда обновлялся в режиме реального времени, мир казался бы хаотичным с постоянными колебаниями света, тени и движения. Нам все время казалось бы, что мы галлюцинируем.

Исследователи создали иллюзию, чтобы проиллюстрировать, как работает этот механизм стабилизации. На ролике ниже лицо с левой стороны медленно стареет в течение 30 секунд, но заметить полную степень изменения возраста очень сложно. Когда добровольцев просили назвать примерный возраст лица в самом конце видео, они почти всегда сообщали возраст, который был изображен за 15 секунд до того.

Когда мы смотрим видео, мы постоянно смещаемся в прошлое, поэтому мозг постоянно отправляет нас назад к предыдущим 10-15 секундам (где лицо было моложе). Вместо того, чтобы видеть последнее изображение в режиме реального времени, люди на самом деле видят более ранние версии, потому что время обновления нашего мозга составляет как раз около 15 секунд, утверждают ученые.

Исследователи говорят, что мозг, по сути, прокрастинирует. Иметь дело с каждым отдельным визуальным снимком – слишком сложная работа, поэтому мозг обращается к прошлому – ведь оно хорошо предсказывает настоящее. В основном мы перерабатываем информацию из прошлого, потому что это эффективнее, быстрее и требует меньше ресурса.

Получается, у нашего мозга есть механизмы, которые постоянно смещают наше визуальное восприятие в сторону нашего прошлого визуального опыта. Наша зрительная система иногда жертвует точностью ради плавного визуального восприятия окружающего мира. Это может объяснить, почему, например, при просмотре фильма мы не замечаем тонких изменений, происходящих со временем, таких как разница между актерами и их дублерами.

Мозг кошек уменьшился после одомашнивания читать

Для нашего мозга, работающего с этим небольшим отставанием при обработке визуального мира, тут есть хорошие и плохие новости. Задержка отлично подходит для того, чтобы не погрузиться в визуальный хаос, но она также может привести к отрицательным последствиям, когда нам требуется абсолютная точность в наблюдениях.

Например, радиологи просматривают сотни рентгеновских снимков один за другим. Им нужно определить любые отклонения, а затем классифицировать их. Исследователи обнаружили, что во время выполнения этой задачи медики основывались не только на текущем изображении, но и на изображениях, которые они видели ранее, что могло иметь серьезные последствия для пациентов.

Медлительность нашей зрительной системы в обновлении картины мира может сделать нас совершенно слепыми к моментальным переменам, потому что она цепляется за наше первое впечатление и тянет нас к прошлому. Однако в конечном счете такие механизмы способствуют нашему переживанию стабильного мира. В то же время важно помнить, что суждения, которые мы делаем каждый день, основаны не столько на настоящем, сколько на нашем прошлом – пусть лишь с небольшим отставанием.