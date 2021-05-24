Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрирована уже в 46 странах

Пока мир был отвлечен безудержным распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году также произошел взрыв другого смертоносного патогена, который может представлять угрозу для глобального общественного здравоохранения.
H5N8 — подтип высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAIV), был идентифицирован несколько десятилетий назад. В течение 2020 года серия возникающих и продолжающихся вспышек вируса среди популяций птиц в десятках стран привела к гибели или убою миллионов пернатых во всем мире.
«Пораженные географические регионы постоянно расширяются, и по крайней мере 46 стран сообщили о вспышках высокопатогенного вируса H5N8 AIV», — пишут исследователи Вейфэн Ши и Джордж Ф. Гао в своей статье об опасности вируса.
Хотя наиболее уязвимыми для H5N8 животными являются различные виды птиц (включая выращиваемых на фермах кур и уток, а также диких и перелетных птиц), в последнее время также были обнаружены случаи заражения людей этим вирусом.
Вспышка птичьего гриппа в России в декабре 2020 года перешла к птицеводам: семь человек показали признаки инфекции — это первый случай, когда H5N8 был обнаружен у людей.
Ученые пишут, что вирусы AIV H5 Clade 2.3.4, особенно подтип H5N8, явно демонстрируют склонность к быстрому глобальному распространению среди перелетных птиц. Они также отмечают, что вирусы постоянно эволюционируют генетически реассортировав себя с частями других подтипов AIV.
Ши и Гао из Первого медицинского университета Китая Шаньдун и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний были одними из первых ученых, задокументировавших новый коронавирус в начале 2020 года.
Они отмечают, что последующая пандемия COVID-19, а также меры профилактики и контроля, принятые в ответ на это мировым населением, привели к резкому сокращению распространения сезонных вирусов гриппа человека A и B в прошлом году.
Тем не менее, за тот же период времени ряд высокопатогенных вирусов AIV H5Ny, включая подтипы H5N1, H5N2, H5N5 и H5N8, распространились по Евразии и Африке. В целом, исследователи говорят, что нам необходимо значительно усилить наблюдение за HPAIV на птицеводческих фермах.
«В связи с миграцией диких птиц на большие расстояния, врожденной способностью к реассортировке AIV, повышенной способностью связываться с рецепторами человеческого типа и постоянной антигенной изменчивостью HPAIV, крайне важно, чтобы глобальное распространение и потенциальный риск вирусов AIV H5N8 […] привлек внимание общественного здравоохранения», — заключают авторы статьи.