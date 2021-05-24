Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Человек

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрирована уже в 46 странах

National Geographic Россия
24 мая 2021
0001.jpg
Фото: pixabay.com
Исследователи пишут, что погибло более 400 человек.

Пока мир был отвлечен безудержным распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году также произошел взрыв другого смертоносного патогена, который может представлять угрозу для глобального общественного здравоохранения.

H5N8 — подтип высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAIV), был идентифицирован несколько десятилетий назад. В течение 2020 года серия возникающих и продолжающихся вспышек вируса среди популяций птиц в десятках стран привела к гибели или убою миллионов пернатых во всем мире. 

«Пораженные географические регионы постоянно расширяются, и по крайней мере 46 стран сообщили о вспышках высокопатогенного вируса H5N8 AIV», — пишут исследователи Вейфэн Ши и Джордж Ф. Гао в своей статье об опасности вируса. 

_-.jpg
Читайте такжеВ России выявлены первые в мире случаи заражения птичьим гриппом H5N8

Хотя наиболее уязвимыми для H5N8 животными являются различные виды птиц (включая выращиваемых на фермах кур и уток, а также диких и перелетных птиц), в последнее время также были обнаружены случаи заражения людей этим вирусом.

Вспышка птичьего гриппа в России в декабре 2020 года перешла к птицеводам: семь человек показали признаки инфекции — это первый случай, когда H5N8 был обнаружен у людей.

«На сегодняшний день Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было зарегистрировано в общей сложности 862 лабораторно подтвержденных случая заражения людей H5N1, в том числе 455 смертельных случаев. Эти случаи были из 17 стран, около 76 процентов – из Египта и Индонезии», – авторы исследования.

Ученые пишут, что вирусы AIV H5 Clade 2.3.4, особенно подтип H5N8, явно демонстрируют склонность к быстрому глобальному распространению среди перелетных птиц. Они также отмечают, что вирусы постоянно эволюционируют генетически реассортировав себя с частями других подтипов AIV. 

Ши и Гао из Первого медицинского университета Китая Шаньдун и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний были одними из первых ученых, задокументировавших новый коронавирус в начале 2020 года.

Они отмечают, что последующая пандемия COVID-19, а также меры профилактики и контроля, принятые в ответ на это мировым населением, привели к резкому сокращению распространения сезонных вирусов гриппа человека A и B в прошлом году.

Вирусы
Читайте такжеКак вирусы формируют наш мир

Тем не менее, за тот же период времени ряд высокопатогенных вирусов AIV H5Ny, включая подтипы H5N1, H5N2, H5N5 и H5N8, распространились по Евразии и Африке. В целом, исследователи говорят, что нам необходимо значительно усилить наблюдение за HPAIV на птицеводческих фермах.

«В связи с миграцией диких птиц на большие расстояния, врожденной способностью к реассортировке AIV, повышенной способностью связываться с рецепторами человеческого типа и постоянной антигенной изменчивостью HPAIV, крайне важно, чтобы глобальное распространение и потенциальный риск вирусов AIV H5N8 […] привлек внимание общественного здравоохранения», — заключают авторы статьи.

рекомендации
Волки

Какие привычки достались собакам от диких предков?

Галактики

В какой Вселенной мы живем?

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете