Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрирована уже в 46 странах

Пока мир был отвлечен безудержным распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году также произошел взрыв другого смертоносного патогена, который может представлять угрозу для глобального общественного здравоохранения.

H5N8 — подтип высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAIV), был идентифицирован несколько десятилетий назад. В течение 2020 года серия возникающих и продолжающихся вспышек вируса среди популяций птиц в десятках стран привела к гибели или убою миллионов пернатых во всем мире.

«Пораженные географические регионы постоянно расширяются, и по крайней мере 46 стран сообщили о вспышках высокопатогенного вируса H5N8 AIV», — пишут исследователи Вейфэн Ши и Джордж Ф. Гао в своей статье об опасности вируса.