Остановлена вторая по масштабам вспышка Эболы

Местные органы здравоохранения и ВОЗ объявили об окончании вспышки лихорадки Эбола, которая продолжалась в Африке в течение почти двух лет. Это была вторая по величине вспышка смертельного вирусного заболевания за всю историю, в ходе которой заразились более 3400 человек и 2280 погибли.

Эпидемия началась в августе 2018 года в северо-восточном регионе Конго. К середине 2019 года эта вспышка превзошла все предыдущие за исключением вспышки в Западной Африке в период с 2014 по 2016 годы. Тогда были инфицированы почти 30 тысяч человек и зафиксировано более 11 тысяч смертельных случаев. Летальность нынешней эпидемии составила 66%. Это не рекорд – во время одной из вспышек погибли 90% заразившихся.

Впервые с тех пор, как лихорадка Эбола была обнаружена в 1970-х годах, у работников здравоохранения была надежная и эффективная вакцина от вируса. По данным ВОЗ, около 300 000 человек были вакцинированы, в том числе в близлежащих регионах и странах, где существует угроза распространения заболевания.