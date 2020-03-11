Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
40-летний Адам Кастильехо, известный как «лондонский пациент», попал в заголовки медиа в прошлом году, когда исследователи из Кембриджского университета сообщили, что в течение 18 месяцев не обнаружили следов ВИЧ в его крови. Однако тогда делать смелые выводы было слишком рано – прошло недостаточно много времени после операции.
Теперь прошел еще один год. Ведущий автор исследования и лечащий врач Кастильехо Равиндра Гупта сообщил, что результаты нового обследования оказались еще более воодушевляющими и с большой вероятностью продемонстрировали, что пациент полностью излечен. В ряде биологических жидкостей пациента не обнаружилось никаких следов вируса. Итоги последних наблюдений за состоянием мужчины опубликованы в журнале The Lancet.
ВИЧ у мужчины был диагностирован в 2003 году, и с 2012 года он принимал лекарства, чтобы контролировать инфекцию. Позже в том же году ему поставили диагноз: злокачественная лимфома Ходжкина.
В 2016 году он перенес пересадку костного мозга для лечения рака крови, получив стволовые клетки от доноров с генетической мутацией, присутствующей менее чем у одного процента европейцев. Эту мутацию называют CCR5Δ32, и она определяет устойчивость к ВИЧ. Мутация связана с геном CCR5, кодирующим рецептор, с которым связывается вирус иммунодефицита человека при проникновении в клетку. Если в этом гене отсутствует небольшой участок (это и есть мутация), то белок получится дефектным, у вируса не выйдет присоединиться к клетке, и человек не заразится.
Операция с пересадкой костного мозга от донора с мутацией CCR5Δ32 «лондонскому пациенту» привела к излечению не только от лимфомы Ходжкина, но и от ВИЧ – спустя полтора года после операции обнаружилось, что в крови мужчины большинство лимфоцитов сохранили устойчивость к вирусу, и в рамках эксперимента он перестал принимать антиретровирусные препараты. В марте 2019 года он провел без них 18 месяцев, а сейчас это количество увеличилось до 30.
В 2011 году американец Тимоти Браун, известный как «берлинский пациент», избавился от ВИЧ после аналогичного лечения и стал первым в мире человеком, излечившимся от вируса. Случай Адама Кастильехо – второй в истории.
Вирусные тесты церебральной жидкости Кастильехо, кишечной ткани и лимфоидной ткани более чем через два года после прекращения антиретровирусного лечения не выявили активной инфекции. Гупта заявил, что тесты обнаружили лишь фрагменты вируса, которые сейчас не способны размножаться и, следовательно, являются безопасными.
Также Гупта рассказал, что пересадка стволовых клеток с устойчивостью к ВИЧ проводилась еще нескольким пациентам, но сроки их ремиссии еще недостаточно велики, чтобы можно было говорить об их поолном излечении.
Однако, по словам исследователей, подобное лечение не является универсальным, и врачи были вынуждены прибегнуть к нему, поскольку в ином случае мужчина скончался бы от лимфомы Ходжкина.
Эксперт по инфекционным заболеваниям в Мельбурнском университете и член Международного общества по СПИДу Шарон Левин утверждает, что лечение людей от ВИЧ с помощью трансплантации костного мозга не сможет стать действующим вариантом в больших масштабах – слишком рискованна пересадка стволовых клеток.
«Прежде всего мы должны помнить о важности профилактики, раннего тестирования и соблюдения режима лечения как основы нынешнего глобального реагирования на ВИЧ / СПИД», — напомнил Левин.