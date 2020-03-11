Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧ

ВИЧ у мужчины был диагностирован в 2003 году, и с 2012 года он принимал лекарства, чтобы контролировать инфекцию. Позже в том же году ему поставили диагноз: злокачественная лимфома Ходжкина.

В 2016 году он перенес пересадку костного мозга для лечения рака крови, получив стволовые клетки от доноров с генетической мутацией, присутствующей менее чем у одного процента европейцев. Эту мутацию называют CCR5Δ32, и она определяет устойчивость к ВИЧ. Мутация связана с геном CCR5, кодирующим рецептор, с которым связывается вирус иммунодефицита человека при проникновении в клетку. Если в этом гене отсутствует небольшой участок (это и есть мутация), то белок получится дефектным, у вируса не выйдет присоединиться к клетке, и человек не заразится.

Операция с пересадкой костного мозга от донора с мутацией CCR5Δ32 «лондонскому пациенту» привела к излечению не только от лимфомы Ходжкина, но и от ВИЧ – спустя полтора года после операции обнаружилось, что в крови мужчины большинство лимфоцитов сохранили устойчивость к вирусу, и в рамках эксперимента он перестал принимать антиретровирусные препараты. В марте 2019 года он провел без них 18 месяцев, а сейчас это количество увеличилось до 30.

В 2011 году американец Тимоти Браун, известный как «берлинский пациент», избавился от ВИЧ после аналогичного лечения и стал первым в мире человеком, излечившимся от вируса. Случай Адама Кастильехо – второй в истории.

Вирусные тесты церебральной жидкости Кастильехо, кишечной ткани и лимфоидной ткани более чем через два года после прекращения антиретровирусного лечения не выявили активной инфекции. Гупта заявил, что тесты обнаружили лишь фрагменты вируса, которые сейчас не способны размножаться и, следовательно, являются безопасными.

Также Гупта рассказал, что пересадка стволовых клеток с устойчивостью к ВИЧ проводилась еще нескольким пациентам, но сроки их ремиссии еще недостаточно велики, чтобы можно было говорить об их поолном излечении.