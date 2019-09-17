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Человек

Яд или нет? Новый портативный прибор отличает метанол от этанола

17 сентября 2019
Прибор Гюнтнера
Фото: ETH Zurich
Изобретение швейцарских ученых может спасти жизни.

Метанол иногда называют смертельным близнецом этанола. Если последний в ответе за опьяняющий эффект алкогольных напитков, то даже употребление даже небольшого (около 5-10 мл) количества метанола может привести к слепоте и тяжёлому отравлению, а доза в 30 мл считается смертельной.

До недавних пор отличить эти спирты можно было только в лаборатории химического анализа. «Такие приборы редко доступны в развивающихся и развивающихся странах, где вспышки отравления метанолом наиболее распространены», – говорит Андреас Гюнтнер, исследователь в Университетской клинике Цюриха.

Гюнтнер и его коллеги разработали недорогое портативное устройство, которое способно обнаруживать метанол, анализируя пары напитка. Кроме того, инструмент также можно использовать для диагностики отравления метанолом: нужна только проба – выдох пациента.

В представленном приборе используется высокочувствительный спиртовой сенсор, на основе наночастиц оксида олова, легированного палладием.

Вместо того, чтобы анализировать образец непосредственно с помощью датчика, пробы заливаются пробирку, заполненной пористым полимером, а пары всасываются небольшим насосом. Поскольку молекулы метанола меньше, они проходит через полимерную трубку быстрее, чем этанол.

Измерительное устройство оказалось исключительно чувствительным. В ходе лабораторных испытаний было обнаружено даже незначительное количество загрязнения метанолом в алкогольных напитках, вплоть до низких допустимых пределов.

Исследователи подали патентную заявку на метод обнаружения метанола. Сейчас они работают над интеграцией технологии в устройство, которое можно использовать на практике.

«Эта технология имеет низкую стоимость, что делает ее пригодной для использования и в развивающихся странах. Более того, она проста в использовании и может эксплуатироваться даже без лабораторного обучения, например, со стороны властей или туристов. Она также идеально подходит для контроля качества на винокурнях», – заключил Гюнтнер.

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