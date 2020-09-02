Яд медоносных пчел оказался мощнейшим средством против рака молочной железы

Ученые из Австралийского института медицинских исследований Гарри Перкинса обнаружили, что ингредиент в яде медоносной пчелы может быть использован в качестве «чрезвычайно мощного» оружия против рака молочной железы. Авторами открытия оказались исследователи во главе с Сиарой Даффи, которые последние несколько лет изучают терапевтический потенциал пчелиного яда.
Ранее ученые выяснили, что определенные пептиды и белки в пчелином яде можно использовать для доставки лекарств через гематоэнцефалический барьер. Но работа Даффи и ее коллег была сосредоточена на активном компоненте в яде медоносной пчелы, называемом мелиттин, и на том, как он может вызывать гибель клеток при различных клинических подтипах рака груди.
«Мы протестировали яд медоносной пчелы на нормальных клетках груди и клетках клинических подтипов рака груди: положительный по рецепторам гормонов, обогащенный HER2 (рецептор эпидермального фактора роста) и тройной негативный рак груди», — объясняет Даффи.
Команда обнаружила, что определенная концентрация яда медоносной пчелы может быть использована для индуцирования смерти 100% раковых клеток, тогда как здоровые остаются в значительной степени невредимыми. По словам Даффи, мелиттин «полностью разрушает мембраны раковых клеток в течение 60 минут».
Ученые сделали несколько интересных наблюдений относительно того, как работает мелиттин. Команда обнаружила, что в течение 20 минут соединение блокирует некоторые из ключевых сигнальных путей, используемых раковыми клетками для роста и воспроизводства. Эта способность мелиттина отключать эти ключевые химические сообщения путем подавления активности определенных рецепторов была ключевым открытием исследования.
Команда также произвела синтетические формы мелиттина и протестировала его против раковых клеток. Синтетический мелиттин оказался почти так же эффективен. Одна из его функций — прокалывание клеточных мембран рака молочной железы, поэтому ученые исследовали, можно ли использовать его в сочетании с существующими методами лечения рака, такими как химиотерапевтические препараты, что потенциально облегчит им доступ к раковым клеткам.
«Мы обнаружили, что мелиттин можно использовать с небольшими молекулами или химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, для лечения высокоагрессивных типов рака груди. Комбинация мелиттина и доцетаксела была чрезвычайно эффективной в снижении роста опухоли у мышей», — говорит Даффи.
Авторы работы подчеркивают, что исследования только начинаются, однако перспективы использования яда медоносных пчел для лечения рака молочной железы выглядят очень многообещающими.
Особенно это касается тройного негативного рака. Он диагностируется в 15% случаев заболевания, однако на него приходится около 40% летальных исходов от рака молочной железы. До недавнего времени для пациенток с такой формой рака была показана только химиотерапия.
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