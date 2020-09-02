Яд медоносных пчел оказался мощнейшим средством против рака молочной железы

Ученые из Австралийского института медицинских исследований Гарри Перкинса обнаружили, что ингредиент в яде медоносной пчелы может быть использован в качестве «чрезвычайно мощного» оружия против рака молочной железы. Авторами открытия оказались исследователи во главе с Сиарой Даффи, которые последние несколько лет изучают терапевтический потенциал пчелиного яда.

Ранее ученые выяснили, что определенные пептиды и белки в пчелином яде можно использовать для доставки лекарств через гематоэнцефалический барьер. Но работа Даффи и ее коллег была сосредоточена на активном компоненте в яде медоносной пчелы, называемом мелиттин, и на том, как он может вызывать гибель клеток при различных клинических подтипах рака груди.

«Мы протестировали яд медоносной пчелы на нормальных клетках груди и клетках клинических подтипов рака груди: положительный по рецепторам гормонов, обогащенный HER2 (рецептор эпидермального фактора роста) и тройной негативный рак груди», — объясняет Даффи.