Японцы используют экзоскелеты, чтобы продолжать работать в старости

Компания Innophys разработала экзоскелет, напоминающий рюкзак, который облегчает поднятие тяжестей, снимая нагрузку с позвоночника и рук. Перед использованием экзоскелет нужно «зарядить» с помощью ручного насоса – это накачает «мышцы» воздухом для работы.

Устройство позволяет без особых усилий поднимать грузы до 25 килограммов. Стоимость экзоскелета составляет около 1300 долларов.

В компании Innophys рассказали, что одним из клиентов выступила семейная компания, производящая и продающая маринованную редьку. С помощью экзоскелета глава семьи смог продолжить работу с тяжелым весом несмотря на 70-летний возраст.

Как отмечает New Scientist, спрос на такие экзоскелеты в будущем только возрастет, поскольку средний возраст населения в Японии продолжает увеличиваться, а власти страны рассматривают возможность повышения пенсионного возраста с 60 до 70 лет.

Япония считается одной из самых пожилых наций в мире. По данным Американского бюро по исследованию популяций от 2015 года, 26 процентов жителей Японии – люди старше 65 лет. Это самый высокий показатель в мире.