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Человек

За 40 лет ноги британцев выросли на два размера

Анастасия Баринова
16 июля 2020
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Фото: Druid′s Nectar
Британские ученые выяснили, что за минувшие 40 лет размер ног у жителей страны увеличился в среднем на два размера. При этом сами британцы это не признают и зачастую носят меньшую, чем необходимо, обувь.

Исследование было проведено учеными из Подиатрического колледжа в графстве Кент (подиатрия — один из разделов медицины, связанных с ортопедией). Изучив данные более чем 2 тысяч взрослых жителей страны, ученые пришли к выводу, что к середине 2010-х годов типичная британка имела шестой размер ноги — 36 по европейской системе размеров обуви для женщин, тогда как в 1970-х годах средним размером считался четвертый (35). Для мужчин эти показатели составляют десятый (43 по европейской системе размеров обуви для мужчин) и восьмой (41) размеры соответственно.

Такое изменение напрямую связано в общим увеличением массы и роста людей, что наблюдается в Великобритании и многих других странах на протяжении последних десятилетий. Поэтому становятся больше и ступни, которым необходимо поддерживать тело.

Многие британцы признались, что размер их ног увеличивался и во взрослом возрасте, что связано с набором лишней массы. Однако девять из десяти жительниц Соединенного Королевства отказываются покупать обувь соответствующего размера, считая маленькую ступню женственной и элегантной.

Ученые из ортопедического колледжа подчеркивают, что ступни людей стали крупнее не только в длину, но и в ширину. Они призывают производителей обуви обратить внимание на этот факт, поскольку неправильно подобранная обувь приводит ко множеству заболеваний.

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