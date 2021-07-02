Задокументирован первый в мире случай вертикального перелома полового члена

Мужчина из Великобритании стал первым в истории пациентом с задокументированным случаем вертикального перелома полового члена. Сами по себе подобные травмы не так уж редки: разрыв белочной оболочки (tunica albuginea), покрывающей наполненные кровью пещеристые тела (corpus cavernosum), могут происходить из-за неосторожных движений партнеров во время полового акта (88,5%) и по другим причинам. Чаще всего им подвержены мужчины после 40 лет. Пострадавшие сообщают о ощущении «хлопка», за которым следует тупая травма.

Однако о вертикальном направлении перелома до сих пор известно не было – по крайней мере документально. В данном случае пациент не услышал «хлопающий» звук; к врачам он обратился с умеренным отеком. Кожа на поврежденном органе также отреагировала иначе, чем обычно бывает у людей с такими травмами.