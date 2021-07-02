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Человек

Задокументирован первый в мире случай вертикального перелома полового члена

Анастасия Баринова
02 июля 2021
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Фото: Pixabay
Британские врачи столкнулись с необычным медицинским случаем.

Мужчина из Великобритании стал первым в истории пациентом с задокументированным случаем вертикального перелома полового члена. Сами по себе подобные травмы не так уж редки: разрыв белочной оболочки (tunica albuginea), покрывающей наполненные кровью пещеристые тела (corpus cavernosum), могут происходить из-за  неосторожных движений партнеров во время полового акта (88,5%) и по другим причинам. Чаще всего им подвержены мужчины после 40 лет. Пострадавшие сообщают о ощущении «хлопка», за которым следует тупая травма. 

Однако о вертикальном направлении перелома до сих пор известно не было – по крайней мере документально. В данном случае пациент не услышал «хлопающий» звук; к врачам он обратился с умеренным отеком. Кожа на поврежденном органе также отреагировала иначе, чем обычно бывает у людей с такими травмами. 

«Мы описываем первый задокументированный случай вертикального перелома полового члена у 40-летнего мужчины во время полового акта, подтвержденный на МРТ. Травма возникла в момент, когда тот уперся пенисом в промежность партнера на участке между анусом и гениталиями».

Обычно врачи не запрашивают МРТ для такого типа хорошо изученных проблем, но в данном случае исследование было признано целесообразным «для исключения разрыва дорсального сосуда и / или поддерживающей связки». МРТ зафиксировала вертикальный трехсантиметровый разрыв с правой стороны члена. Снимок с томографа опубликован в научной статье.

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Фото: British Medical Journal
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Фото: British Medical Journal

Пациент смог возобновить сексуальную активность в полной мере через полгода после травмы: свежие исследования показали, что его половой орган не искривился и следов разрыва не осталось.

Узнайте, когда впервые в мире была проведена успешная пересадка пениса.

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