Задокументирован первый в мире случай вертикального перелома полового члена

Мужчина из Великобритании стал первым в истории пациентом с задокументированным случаем вертикального перелома полового члена. Сами по себе подобные травмы не так уж редки: разрыв белочной оболочки (tunica albuginea), покрывающей наполненные кровью пещеристые тела (corpus cavernosum), могут происходить из-за неосторожных движений партнеров во время полового акта (88,5%) и по другим причинам. Чаще всего им подвержены мужчины после 40 лет. Пострадавшие сообщают о ощущении «хлопка», за которым следует тупая травма.
Однако о вертикальном направлении перелома до сих пор известно не было – по крайней мере документально. В данном случае пациент не услышал «хлопающий» звук; к врачам он обратился с умеренным отеком. Кожа на поврежденном органе также отреагировала иначе, чем обычно бывает у людей с такими травмами.
Обычно врачи не запрашивают МРТ для такого типа хорошо изученных проблем, но в данном случае исследование было признано целесообразным «для исключения разрыва дорсального сосуда и / или поддерживающей связки». МРТ зафиксировала вертикальный трехсантиметровый разрыв с правой стороны члена. Снимок с томографа опубликован в научной статье.
Пациент смог возобновить сексуальную активность в полной мере через полгода после травмы: свежие исследования показали, что его половой орган не искривился и следов разрыва не осталось.
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