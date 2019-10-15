Загрязнение воздуха в Дели превысило безопасные отметки в 4 раза (и это далеко не предел)

Каждую зиму Дели окутан токсичной пеленой смога от сожжения стерни (остатки стеблей злаков после сбора урожая) близ города, выхлопных и промышленных газов. Наконец, в столице Индии вступил в силу проект, направленый на улучшение экологической обстановки в 20-миллионном мегаполисе.

Во вторник в Дели запретили использование дизельных генераторов. С 4 ноября вступает в силу схема нормирования дорожного движения — в одни дни право на выезд в город получат владельцы автомобилей с четными номерами, в другие — с нечетными. В планах также бесплатная раздача всем школьникам защитных масок и ограничение по сожжению стерни для фермеров.