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Загрязнение воздуха в Дели превысило безопасные отметки в 4 раза (и это далеко не предел)

15 октября 2019
Дели
Фото: pixabay.com
В попытке спастись от смога власти Индии запрещают дизельные генераторы, ограничивают дорожное движение, раздают защитные маски детям.

Каждую зиму Дели окутан токсичной пеленой смога от сожжения стерни (остатки стеблей злаков после сбора урожая) близ города, выхлопных и промышленных газов. Наконец, в столице Индии вступил в силу проект, направленый на улучшение экологической обстановки в 20-миллионном мегаполисе.

Во вторник в Дели запретили использование дизельных генераторов. С 4 ноября вступает в силу схема нормирования дорожного движения — в одни дни право на выезд в город получат владельцы автомобилей с четными номерами, в другие — с нечетными. В планах также бесплатная раздача всем школьникам защитных масок и ограничение по сожжению стерни для фермеров.

Смог в Дели
Смог в Дели. Ноябрь 2017
Фото: Sumitmpsd, Wikimedia Commons
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Смог на дороге Челмсфорд, Дели. Декабрь, 2017
Фото: Sumita Roy Dutta, Wikimedia Commons
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Смог на вокзале Нью-Дели. Декабрь 2017
Фото: Sumita Roy Dutta, Wikimedia Commons
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Смог в Дели виден из города Гургаон (30км от Нью-Дели). Ноябрь 2016
Фото: Saurabh Kumar, Wikimedia Commons

Согласно правительственным данным, концентрации вредных частиц размером менее 2,5 микрон, способные проникать через легкие в кровь, в этот вторник достигли обьёма в 108 микрограммов на кубический метр. Это более чем в четыре раза превышало рекомендуемый безопасный дневной максимум Всемирной организации здравоохранения – 25 микрограммов на кубический метр. В предыдущем году этот уровень регулярно превышал 400 микрограммов (а однажды превысил 1449 мкг/м2).

Согласно отчету ООН, 14 из 15 самых загрязненных городов мира находятся в Индии.