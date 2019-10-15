Загрязнение воздуха в Дели превысило безопасные отметки в 4 раза (и это далеко не предел)

Каждую зиму Дели окутан токсичной пеленой смога от сожжения стерни (остатки стеблей злаков после сбора урожая) близ города, выхлопных и промышленных газов. Наконец, в столице Индии вступил в силу проект, направленый на улучшение экологической обстановки в 20-миллионном мегаполисе.
Во вторник в Дели запретили использование дизельных генераторов. С 4 ноября вступает в силу схема нормирования дорожного движения — в одни дни право на выезд в город получат владельцы автомобилей с четными номерами, в другие — с нечетными. В планах также бесплатная раздача всем школьникам защитных масок и ограничение по сожжению стерни для фермеров.
Согласно правительственным данным, концентрации вредных частиц размером менее 2,5 микрон, способные проникать через легкие в кровь, в этот вторник достигли обьёма в 108 микрограммов на кубический метр. Это более чем в четыре раза превышало рекомендуемый безопасный дневной максимум Всемирной организации здравоохранения – 25 микрограммов на кубический метр. В предыдущем году этот уровень регулярно превышал 400 микрограммов (а однажды превысил 1449 мкг/м2).
Согласно отчету ООН, 14 из 15 самых загрязненных городов мира находятся в Индии.