Запах младенцев вызывает у женщин агрессию, но успокаивает мужчин

Новое исследование показало, что запах младенцев может влиять на уровень агрессии у людей. Результаты показывают любопытные реакции на феромон, который выделяют младенцы: оно вызывает агрессию у женщин, но блокирует ее у мужчин.

Гексадеканал (hexadecanal, HEX) – это недавно обнаруженный «социальный» феромон. Ранее ученые заметили, что он играет роль в поведении мышей. В исследовании 2015 года сообщалось, что HEX снижает стрессовую реакцию у мышей с помощью процесса, известного как социальная буферизация. Более поздние исследования показали, что гексадеканал играет роль в модулировании человеческого поведения и может уменьшить реакцию человека на испуг.

Новое исследование основывается на этих предыдущих открытиях и изучает влияние HEX на агрессию. В частности, ученые сосредоточились на различиях в агрессии, вызванной HEX, между мужчинами и женщинами.

Ученые привлекли к эксперименту 200 добровольцев и исследовали влияние гексадеканала на агрессию в двух разных поведенческих экспериментах. Эти эксперименты были разработаны для измерения агрессивных реакций человека, и результаты показали, что воздействие HEX и впрямь на нее влияет.