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Человек

Запись голоса матери помогает недоношенным детям развиваться

19 сентября 2019
Этот звук на первых порах является самым важным для младенцев.

Отделение интенсивной терапии новорожденных – очень шумное место. По словам педиатров, после многих часов, проведенных в этом отделении, в голове еще долго стоит шум и звон. Если это так сильно влияет на взрослых, то как такая шумная обстановка может повлиять на развитие недоношенных детей, которые находятся там практически круглосуточно?

Находясь в утробе матери, дети плавают в околоплодных водах и слышат успокаивающие звуки кровотока в плаценте. После рождения им гораздо тяжелее спать в шумном отделении интенсивной терапии. Кроме того, дети в утробе слышат, как их мать разговаривает в течение ее дня. В отличие от этого, дети в отделении интенсивной терапии слышат гораздо меньше разговорной речи, что может подвергнуть их риску задержки развития языка.

Ученые выяснили, что воспроизведение записи голоса матери благотворно влияет на развитие младенцев. Они изучили воздействие материнского голоса на недоношенных детей, которые родились на сроке беременности от 33 недель и старше. Всего в эксперименте поучаствовало 47 младенцев. Голос матери, читающей детскую книгу, записывался, а затем воспроизводился их ребенку в течение шести часов в день.

Ученые выяснили, что младенцы, участвовавшие в эксперименте, стали лучше спать и становились более внимательными, когда слушали записи – и это несмотря на то, что они только способствовали усилению шума в отделении. А зачастую записи помогали ребенку заснуть, даже когда в комнате становилось очень громко.

Почитайте, как музыка поможет недоношенным детям. 

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