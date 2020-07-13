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Человек

Здоровые люди могут видеть галлюцинации

Анастасия Баринова
13 июля 2020
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Фото: Instill Moments / Flickr.com
Около 5% людей, не имеющих психических заболеваний, время от времени тоже видят или слышат нечто несуществующее.

В исследовании приняло участие более 31000 человек из 18 стран со всех континентов. Обязательным условием было отсутствие психических заболеваний. Опрос и систематизацию данных провела международная группа специалистов под руководством ученых из Института мозга в Квинсленде и Гарвардской медицинской школы; с результатами можно познакомиться в журнале JAMA Psychiatry (2015).

Выяснилось, что 5% респондентов когда-либо видели или слышали то, чего не было. Бредовое расстройство сознания наблюдалось у одного процента. Треть от общего числа участников пережила тот или иное «воображаемое событие» лишь один раз в жизни, и еще треть — от двух до пяти раз.

Интересно, что в бедных странах люди испытывают подобный опыт реже, чем в богатых; женщинам он свойственен чаще, чем мужчинам; коренные жители видят или слышат что-то странное чаще, чем имигранты; и, наконец, шанс на галлюцинации выше у безработных и не состоящих в браке.

Ученые подчеркивают, что во всех случаях речь идет о психически здоровых людях и призывают пересмотреть взгляд на галлюцинации. Все тайны человеческого мозга до сих пор не раскрыты; результаты исследования могут помочь найти причины, лежащие в основе временных помрачений рассудка. И, кроме того, коль скоро несуществующее видят или слышат здоровые люди — необходимо найти ту грань, после которой разовый опыт перерастает в постоянное состояние, сигнализируя о нарушениях психики.

Также прочтите о влиянии мегаполиса на память и узнайте о других тайнах мозга.

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