Женщина из Аргентины избавилась от ВИЧ без лечения

Женщина из Аргентины, которая в медицинском исследовании получила условное обозначение «пациентка Эсперанса», вылечилась от ВИЧ-инфекции без трансплантации стволовых клеток. Сообщается, что это лишь второй подобный случай в известной медицинской практике.
Синдром приобретенного иммунодефицита был впервые диагностирован у Аргентинки в 2013 году. При этом она попала в группу так называемых «элитных контроллеров» – чрезвычайно редких людей, вирусная нагрузка на организм которых незначительна, и поэтому они могут долгое время обходиться без лекарств, а также обладают иммунитетом, активно борющимся против ВИЧ. Все это время женщина не принимала антиретровирусных препаратов (АРТ), за исключением периода в 2019-2020 годах, когда врачи настояли на приеме лекарств во время ее беременности.
После родов здорового и ВИЧ-1-отрицательного ребенка она прекратила прием АРТ, и комплексные анализы не показали никаких признаков активного вируса в ее организме.
На данный момент одобрено более 25 препаратов для лечения ВИЧ, и правильные комбинации из них могут подавить репликацию вируса до такого уровня, что его становится невозможно обнаружить стандартными тестами.
Но в случае «пациентки Эсперанса», похоже, было достигнуто «полное избавление от всех репликационных провирусов ВИЧ-1 во время естественной инфекции». Подобный случай был выявлен ранее у калифорнийской пациентки по имени Лорин Уилленберг, у которой были зафиксированы десятилетия безмедикаментозной ремиссии и отсутствие признаков интактного вируса в анализе крови.
«Означает ли это, что наша пациентка самостоятельно выработала стерилизующее средство от вируса во время естественной инфекции? Мы считаем, что это вероятно, но это нельзя доказать. Научные концепции никогда не могут быть подтверждены путем сбора эмпирических данных; их можно только опровергнуть», – отмечают исследователи.
Тем не менее, по словам ученых, эти результаты повышают вероятность того, что так называемое стерилизующее излечение от ВИЧ-инфекции, определяемое отсутствием выявляемых интактных провирусов ВИЧ-1, является чрезвычайно редким, но возможным клиническим исходом.
Ранее полностью избавиться от ВИЧ удавалось только после пересадки костного мозга. Эти случаи получили названия «берлинского пациента» в 2007 году и «лондонского пациента» в 2019 году.