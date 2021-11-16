Женщина из Аргентины избавилась от ВИЧ без лечения

Женщина из Аргентины, которая в медицинском исследовании получила условное обозначение «пациентка Эсперанса», вылечилась от ВИЧ-инфекции без трансплантации стволовых клеток. Сообщается, что это лишь второй подобный случай в известной медицинской практике.

Синдром приобретенного иммунодефицита был впервые диагностирован у Аргентинки в 2013 году. При этом она попала в группу так называемых «элитных контроллеров» – чрезвычайно редких людей, вирусная нагрузка на организм которых незначительна, и поэтому они могут долгое время обходиться без лекарств, а также обладают иммунитетом, активно борющимся против ВИЧ. Все это время женщина не принимала антиретровирусных препаратов (АРТ), за исключением периода в 2019-2020 годах, когда врачи настояли на приеме лекарств во время ее беременности.

После родов здорового и ВИЧ-1-отрицательного ребенка она прекратила прием АРТ, и комплексные анализы не показали никаких признаков активного вируса в ее организме.

На данный момент одобрено более 25 препаратов для лечения ВИЧ, и правильные комбинации из них могут подавить репликацию вируса до такого уровня, что его становится невозможно обнаружить стандартными тестами.