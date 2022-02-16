Женщина полностью излечилась от ВИЧ с помощью пуповинной крови

Это третий случай полной ремиссии ВИЧ в мире.

Десять лет назад у американки, имя которой врачи не называют, диагностировали ВИЧ. Как и десятки тысяч людей, каждый год получающих положительный результат на ВИЧ в США, она получала антиретровирусную терапию, чтобы вирус не уничтожил ее иммунную систему.

Но теперь она не нуждается в лекарственных препаратах. Пациентка стала третьим в мире человеком, которые полностью очистили свое тело от вируса благодаря лечению.

О новом случае избавления от ВИЧ сообщила группа исследователей, работающая в рамках Международной сети клинических исследований СПИДа среди матерей, детей и подростков (IMPAACT).

До сих пор лишь двум пациентам в мире удалось излечиться от ВИЧ, что было подтверждено научным сообществом. И обоим помогла пересадка стволовых клеток костного мозга при лечении лейкоэнцефалопатии и лимфомы Ходжкина. Американец Тимоти Рэй Браун, который полностью излечился от ВИЧ в 2010 году, прожил после этого еще 10 лет, а уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо жив до сих пор.

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Как и у этих двух известных пациентов, у описываемой американки было обнаружено сопутствующее тяжелое заболевание – лейкемия, или рак крови. Диагноз был поставлен в 2017 году.

Поскольку женщина относится к смешанной расе, ей не удалось подобрать подходящее лечение на базе материала добровольных доноров. Вместо этого специалисты обратились к другому источнику стволовых клеток, который потенциально может позволить вырастить новый здоровый костный мозг, – пуповинной крови.

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Пуповинная кровь — это кровь, сохранившаяся в плаценте и пуповинной вене после рождения ребёнка.

В отличие от большинства трансплантатов тканей, такая кровь не требует идеального иммунологического соответствия между хозяином и донором. С 1990-х годов более 35 000 больных лейкемией по всему миру получили донорскую пуповинную кровь.

Хотя это лучший выбор для лечения лейкемии, пуповинной крови требуются недели, чтобы прижиться и произвести достаточное количество лейкоцитов для сдерживания инфекций. Это делает ее довольно ненадежным вариантом для тех, кто имеет дело с хронической смертельной инфекцией.

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Чтобы обойти эту проблему, медицинская бригада пациентки разработала двоякую стратегию: переливание крови от совместимого родственника, чтобы обеспечить женщине временную защиту, и пересадка стволовых клеток пуповины, которые могут медленно генерировать лейкоциты.

В качестве дополнения к лечению, клетки пуповины, получаемые пациенткой, содержали в ДНК две копии мутации корецептора CCR5 delta-32. Это небольшое генетическое различие изменяет экспрессию корецептора CCR5, через который большинство штаммов ВИЧ проникают в клетки организма. Без легкого доступа к лейкоцитам вирус не может проникнуть внутрь и уничтожить их.

Примерно через три месяца после трансплантации все Т-лейкоциты и миелоидные клетки пациентки (лейкоциты, которые поглощают захватчиков) были получены не из ее старого костного мозга или крови ее родственника, а из стволовых клеток пуповинной крови. Это означает, что все они имели защитную версию корецептора CCR5, которая навсегда блокировала ее ВИЧ.

С тех пор пациентка прекратила прием всех антиретровирусных препаратов, у нее не было никаких признаков активных частиц ВИЧ. Американка покинула больницу всего через 17 дней после лечения.

Исследователи представили свои предварительные результаты на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям, но еще не опубликовались в рецензируемом научном журнале.