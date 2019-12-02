Женщины на войне

Город в пустыне на востоке Сирии. 12 курдов охраняют двух заключенных, оба сидят на земле. Их взял в плен отряд народной самообороны (ОНС), состоящий в основном из курдов. Это произошло во время операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* (*запрещенная в России организация) Аль-Багхуз-Фавкани, последнего оплота Исламского государства в Сирии. Пленники ждут, когда их отвезут в лагерь, где уже находятся десятки тысяч сторонников ИГИЛ* и членов их семей. Охранники всем своим видом демонстрируют, что это их триумф.

В 100 метрах курдские бойцы-женщины с автоматами АК-47 за плечами присматривают за женщинами и детьми, которых задержали как членов семей боевиков. Бойцы подразделения, известного как отряд женской самообороны (ОЖС), болтают между собой, несколько пленных женщин дымят сигаретами (под властью ИГИЛ* им курить запрещалось). Другие поправляют волосы, смотрясь в свои мобильные телефоны, как в зеркальца (в ИГИЛ* женщин, которые не покрывают волосы или открывают лица, бьют кнутом). Время от времени кто-нибудь из отряда женской самообороны заговаривает с женщинами в паранджах.