Женщины на войне
Город в пустыне на востоке Сирии. 12 курдов охраняют двух заключенных, оба сидят на земле. Их взял в плен отряд народной самообороны (ОНС), состоящий в основном из курдов. Это произошло во время операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* (*запрещенная в России организация) Аль-Багхуз-Фавкани, последнего оплота Исламского государства в Сирии. Пленники ждут, когда их отвезут в лагерь, где уже находятся десятки тысяч сторонников ИГИЛ* и членов их семей. Охранники всем своим видом демонстрируют, что это их триумф.
В 100 метрах курдские бойцы-женщины с автоматами АК-47 за плечами присматривают за женщинами и детьми, которых задержали как членов семей боевиков. Бойцы подразделения, известного как отряд женской самообороны (ОЖС), болтают между собой, несколько пленных женщин дымят сигаретами (под властью ИГИЛ* им курить запрещалось). Другие поправляют волосы, смотрясь в свои мобильные телефоны, как в зеркальца (в ИГИЛ* женщин, которые не покрывают волосы или открывают лица, бьют кнутом). Время от времени кто-нибудь из отряда женской самообороны заговаривает с женщинами в паранджах.
Когда начинает светать, некоторые бойцы ОЖС решают посмотреть на врага поближе. Поначалу они подходят к двум пленникам словно бы случайно. Затем, медленно и целенаправленно, окружают мужчин и начинают их разглядывать. Не так давно в этом городе женщину за такое поведение могли казнить. Но ИГИЛ* пал, и защитницы курдской Сирии потребовали равных прав со своими братьями по оружию, ведь они вместе сражались на передовой, приближая победу.
На просторах от сирийской пустыни и саванны Южного Судана до истерзанных войной джунглей на западе Колумбии все больше женщин участвует в военных действиях. У них разная униформа и жизненные обстоятельства, но схожие причины, заставившие отправиться на войну: все они хотят служить своей стране. Хотят показать, что сильны, уверены в себе и способны воевать не хуже мужчин; хотят подать пример своим детям и доказать кое-что самим себе. Некоторые упоминают более возвышенную цель, о которой не говорят их коллеги-мужчины: они стремятся сделать жизнь женщин и девочек лучше – в своей стране, в регионе, во всем мире.
Как минимум в 16 промышленно развитых странах женщинам разрешено выполнять боевые задачи. Но даже когда закон разрешает женщинам участвовать в боевых операциях, командиры не торопятся посылать их в бой. Впрочем, в современную эпоху терроризма и межнациональных конфликтов женщины в любой армии мира «могут оказаться в бою, потому что само поле боя может оказаться где угодно», уверена подполковник морской пехоты Мисти Поузи, до середины 2019 года служившая командиром женщин-новобранцев в Пэррис-Айленде. «Даже если вы занимаете административную должность или работаете в снабжении, вас могут отправить на передовую. Все женщины-военные это знают», – поясняет Мисти.
Укоренившееся представление о «слабом поле» часто заставляет женщин-новобранцев сомневаться, что они смогут справиться со всеми задачами. Поузи и слышать об этом не желает: «Женщин учат слабости. Но можно, наоборот, стать сильнее». По окончании обучения, гордится Поузи, большинство морских пехотинцев женского пола «знают, что они способны внести свой вклад в общее дело» наравне с мужчинами.
В сирийской пустыне, пока захваченные бойцы ИГИЛ* ждут, когда их отвезут в лагерь, участница ОЖС Нуда Загрос размышляет о будущем. «Мы хотели бы бороться везде, где угнетают женщин, – говорит она. – Мы хотим бороться за равенство. Мы не желаем, чтобы нами помыкали, и сами не хотим никем помыкать. Мы все равны».
Борцы за независимость: Сирия
Уже без малого десять лет силы сопротивления сирийских курдов принимают в свои ряды женщин. ОЖС, исключительно женское подразделение, насчитывает более 20 тысяч участниц; многие из них – верующие мусульманки, которые решительно отвергают дискриминирующие женщин толкования ислама. «Мы добровольцы, – говорит одна из девушек, командир подразделения. – Мы не позволяем другим нападать на наши города и убивать наших братьев и сестер. Наши семьи считают, что мы, женщины, можем включиться в борьбу за свободу».
Не сдаваться: Колумбия
Несмотря на попытки прекратить партизанскую войну, затянувшуюся в Колумбии на десятилетия, Армия национального освобождения (АНО) отвергает соглашения о прекращении огня. Солдаты прячутся в тайных передвижных лагерях и продолжают совершать боевые вылазки. Члены АНО, которых правительство страны и другие колумбийцы считают террористами и вымогателями, говорят о себе как о борцах за справедливость. «Я мечтаю, – рассказывает боец, которую все зовут Команданте Есения, – чтобы в моей стране было социальное равенство и равенство полов. Я сталкиваюсь с мачизмом даже в наших небольших отрядах».
Вооруженные стражи: Южный Судан
19 500 миротворцев Организации Объединенных Наций защищают мирных жителей в раздираемом войной Южном Судане; 1600 бойцов – женщины из разных стран (руководство пытается улучшить гендерный баланс в вооруженных силах, которые ООН посылает в разные уголки мира). «Это вопрос не только цифр, но и нашей эффективности», – заявил недавно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, увеличение числа женщин-миротворцев действительно помогает поддерживать мир.